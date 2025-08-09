Популярни
Яник Синер се класира за финалния турнир на ATP в Торино

  • 9 авг 2025 | 11:18
  • 257
  • 0

Италианецът Яник Синер се класира за финалите на ATP през 2025 година, присъединявайки се към Карлос Алкарас в последния за сезона турнир в Торино.

Лидерът в световната ранглиста на ATP ще се завърне в родината си, за да защитава титлата, която спечели през 2024-а без да загуби сет.

Финалите на ATP ще се проведат в Торино от 9 до 16 ноември.

Синер ще участва на турнира за трети пореден сезон и общо четвърти. Той има баланс от 10-2, а в последните две издания е губил само от Новак Джокович на финала през 2023-а, съобщават от ATP.

Яник Синер ще остане номер 1 поне до края на US Open
Яник Синер ще остане номер 1 поне до края на US Open

Италианецът се радва на поредна забележителна година, като вдигна два трофея от Големия шлем за втори пореден сезон и достигна до финала на ATP Мастърс 1000 в Рим. Синер успешно защити титлата си на Откритото първенство на Австралия и стана шампион на "Уимбълдън" за първи път. Световният №1 също така имаше три шампионски точки на финала на "Ролан Гарос", преди да загуби от Карлос Алкарас.

