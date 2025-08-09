Популярни
Паула Бадоса отказа участие на US Open поради контузия

  9 авг 2025
Испанката Паула Бадоса отказа участие на Откритото първенство на САЩ по тенис, тъй като продължава да се възстановява от контузия на гърба, съобщиха организаторите на турнира.

12-а в света Бадоса страда от поредица от травми, включително хроничен проблем с долната част на гърба, който дори я е накарал да обмисли оттеглянето си от спорта. Миналия месец бившата втора ракетка на света обяви, че ще отсъства от корта няколко седмици поради поредната контузия на гърба.

Испанката за последно игра на "Уимбълдън", където отпадна в първия кръг. След това тя разкри, че е получила разкъсване на мускула, който свързва долната част на гърба с горната част на крака, съобщава Ройтерс.

С оттеглянето на Бадоса, швейцарката Джил Тайхман ще влезе в основната схема на Откритото първенство на САЩ, където мачовете на сингъл започват на 24 август.

Испанката също трябваше да се откаже от новия формат на смесени двойки на турнира, в който трябваше да си партнира с британеца Джак Дрейпър.

