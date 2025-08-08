Модрич: Все още се наслаждавам на футбола, Милан е сбъдната детска мечта

Лука Модрич спечели всичко с Реал Мадрид, включително шест трофея от Шампионската лига, но реши вместо да вземе огромни пари в САЩ или Саудитска Арабия, да потърси предизвикателство в Серия "А" И да подпише с любимия тим от детството си - Милан.

„Все още искам да играя на високо ниво. Обичам футбола, имам страст и мотивация за това, което правя. Може би можех да избера по-лесен път и да отида в някое друго първенство, но това нямаше да съм аз. Когато играя футбол, искам да се състезавам на възможно най-високото ниво. Когато видя, че това не е възможно, ще спра, но все още се чувствам много добре", сподели Модрич пред DAZN Italia.

„Искам да продължа да правя това, което винаги съм правил в кариерата си – да играя футбол, да донеса опита си, печелившата си нагласа и да бъда полезен на съотборниците си във всеки необходим аспект“, продължи халфът, който скоро ще навърши 40 години.

„Основната причина, поради която избрах Милан, е мащабът на клуба. Той е един от най-големите в света. В детските ми години Милан беше иклзючително популярен, особено в Хърватия. Израснах, гледайки италиански футбол, а Милан беше любимият ми отбор, най-вече заради Звонимир Бобан, който беше моят детски идол", разказа Модрич.

„Говорих с Карло Анчелоти преди да подпиша и той ми каза само добри неща за Милан. Вече го знаех, но когато някой като Карло, който е бил играч и треньор тук, ти го каже, получаваш още по-добра представа за клуба", посочи хърватинът.

„Дали съм легенда? Предпочитам да оставя другите да говорят за това как ме виждат. Това, което мога да кажа, е, че съм наистина щастлив и горд с това, което постигнах във футбола. Постигнах може би дори повече, отколкото очаквах, но не мога да кажа дали съм легенда. Предпочитам другите да кажат това", скромно отбеляза Модрич.

Модрич: Минималната цел с Милан е да се класираме за Шампионската лига, искам да играя на Световното догодина

„Класиране за Шампионската лига трябва да е минимумът, към който да се стремим. Искам да печеля трофеи с Милан, това е моята цел. Трябва да дадем всичко от себе си и да създадем силно единство, тогава всичко може да бъде по-лесно", убеден е ветеранът.

„Гледал съм много дербита между Милан и Интер и нямам търпение да усетя атмосферата на тези мачове отвътре. Ще срещна моя сънародник Петър Сучич на терена. Той има голямо бъдеще пред себе си. Сучич вече показа таланта си с националния отбор и Динамо (Загреб). Пожелавам му всичко най-добро, само не срещу нас", каза с усмивка Модрич.

„Всички ме питат за дълголетието ми във футбола, но няма тайна. Просто е любов към играта, страстта, която все още имам, и, разбира се, диета и тренировъчен режим. Живея за футбола 24 часа в денонощието и може би затова все още се състезавам на това ниво", призна хърватинът.

„Все още имам футболни мечти и затова дойдох в Милан. Това е детска мечта, сега съм тук и искам да печеля трофеи. Обичам футбола и му се наслаждавам, но семейството е номер едно, те са моят ежедневен фокус", добави Модрич.