Витес окончателно загуби професионалния си статут

Един от най-старите нидерландски клубове - Витес, загуби последната битка да спаси професионалния си лиценз и бе изваден от лигата, като това стана на фона на протести от страна на феновете. Централният съд отхвърли жалбата на клуба да се промени решението на Нидерландската футболна асоциация да отнеме лиценза на Витес. Нидерландските медии показаха сцени на бой в центъра на Арнем, като пострада и журналист.

Съдът потвърди решението на асоциацията, която обяви, че Витес е заобикалял и нарушавал от години системата за лицензиране и е отхвърлял възможността да регулира дейността си, както и има дългове около 14 милиона евро.

Наказание сложи край на надеждите на Витес за спасение

Клубът, който е основан през 1892 година, бе наказан миналата година и бе свален във втора дивизия заради финансови нарушения, като бяха изтъкнати липсата на банкови сметка, на счетоводство и липсата на бюджет.

Витес бе първият клуб в страната, който имаше чуждестранен собственик - през 2010 година това бе грузинският бизнесмен Мараб Джорданиа, а от 2018-а клубът има руска компания за собственик. Ситуацията много се влоши заради войната в Украйна.

‘Dit is je leven…’ 😢

Het verdriet en de pijn zijn groot bij de supporters van Vitesse, die vrijdag te horen kregen dat hun club definitief uit het betaald voetbal verdwijnt 😞#Vitesse #Arnhem #Supporters pic.twitter.com/YFZ6MULcSG — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) August 8, 2025

Решението означава, че мачът с Алмере Сити няма да се играе и втора дивизия остава с 19 отбора. От Витес обявиха в позиция, че са "съкрушени" от решението.

"Клубът проучва варианти и продължава разговорите с акционери, за да защити футбола в Арнем", се казва още в становището.

Витес, който четири пъти е бил вицешампион на страната, ще бъде принуден да се превърне в аматьорски клуб или да спре да съществува.