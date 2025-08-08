Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Исека поднови тренировки, след като стана бивша деветка на ЦСКА

Исека поднови тренировки, след като стана бивша деветка на ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 14:35
  • 1750
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Черно море

Вече бившият номер 9 на ЦСКА Аарон Исека вече е възстановен от контузията в рамото, която получи в началото на подготовката на “червените”. Играчът поднови тренировки, но все още има да наваксва физическата си кондиция. С вчерашното пристигане на Леандро Годой в тима аржентинецът получи деветката за сметка на белгиеца, който я бе взел едва това лято и на практика не изигра нито един мач с №9 на гърба си.

Годой: Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България
Годой: Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България

27-годишният нападател дойде в тима през миналия шампионат след солидна трансферна сума, платена на гръцкия ОФИ (Крит). Първият му сезон с червената фланелка обаче не бе успешен и той отбеляза едва едно попадение - за Купата на България срещу Спартак (Варна).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Акулите" гонят победа в Перник без основен играч

"Акулите" гонят победа в Перник без основен играч

  • 8 авг 2025 | 13:48
  • 772
  • 0
Берое представи заместника на Годой

Берое представи заместника на Годой

  • 8 авг 2025 | 13:33
  • 4002
  • 9
Славия почете голяма клубна легенда

Славия почете голяма клубна легенда

  • 8 авг 2025 | 13:10
  • 804
  • 0
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7353
  • 15
Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

Ново попълнение на ЦСКА с контузия в глезена

  • 8 авг 2025 | 11:25
  • 5816
  • 8
Христозов: Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

Христозов: Целта е да налагаме млади футболисти в Сливнишки герой, радващо е да има такива хора, които дават всичко за града си

  • 8 авг 2025 | 11:05
  • 3179
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 13608
  • 172
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8934
  • 12
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 9026
  • 21
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7353
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 8170
  • 5
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3890
  • 3