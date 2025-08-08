Исека поднови тренировки, след като стана бивша деветка на ЦСКА

Вече бившият номер 9 на ЦСКА Аарон Исека вече е възстановен от контузията в рамото, която получи в началото на подготовката на “червените”. Играчът поднови тренировки, но все още има да наваксва физическата си кондиция. С вчерашното пристигане на Леандро Годой в тима аржентинецът получи деветката за сметка на белгиеца, който я бе взел едва това лято и на практика не изигра нито един мач с №9 на гърба си.

27-годишният нападател дойде в тима през миналия шампионат след солидна трансферна сума, платена на гръцкия ОФИ (Крит). Първият му сезон с червената фланелка обаче не бе успешен и той отбеляза едва едно попадение - за Купата на България срещу Спартак (Варна).