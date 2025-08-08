Популярни
Шиникова се класира за финала на двойки в Лайпциг

  8 авг 2025
Националката на България за "Били Джийн Кинг къп" Изабелла Шиникова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и представителката на домакините Лола Гиза победиха драматично Валентини Граматикопулу (Гърция) и Анета Кучмова (Чехия) с 6:7(2), 6:3, 12-10 за час и 44 минути.

33-годишната Шиникова и Гиза спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от третата си възможност затвориха мача.

В спор за титлата българката и германката ще играят срещу четвъртите поставени Со-хюн Парк (Република Корея) и Пеангтарн Плипуеч (Тайланд).

Шиникова има 32 спечелени трофея при дуетите в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), но за последно тя стана шампионка през 2023 година в Монастир (Тунис).

