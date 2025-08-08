Популярни
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  8 авг 2025 | 19:38
Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на шампиона на България - Лудогорец. В нея попадна завърналият се голмайстор на "белите" през последните няколко години - Тони Тасев. Както е известно, през изминалата кампания нападателят носи екипа на турския Ерзурумспор.

Извън списъка пък останаха Ивайло Найденов и Илиян Стефанов. Защитникът е с вирусно заболяване, което наложи включването на юношата Тони Чунг. Полузащитникът от своя страна чувства леки болки в левия прасец. Извън сметките за последно е Леви Нтумба. От следващия кръг вратарят ще има право да играе отново за Славия след наказанието от 3 срещи, което получи заради черния картон срещу Ботев (Враца) (2:2) на старта на първенството.

Мачът на стадион "Александър Шаламанов" от 4-ия кръг на efbet Лига е утре, 9 август, от 21:15 часа.

ГРУПАТА: Георги Петков, Иван Андонов, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Тони Чунг, Жордан Варела, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Тони Тасев, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

