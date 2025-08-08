Ивет Лалова: Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението

Ивет Лалова-Колио публикува отворено писмо във връзка с разразилите се в последно време скандали в управлението на българската атлетика. Ето какви предложения отправя тя към бъдещите ръководители на родната федерация.
“Отворено писмо за бъдещето на българската атлетика
С огромно съжаление наблюдавам събитията от последните дни около българската лека атлетика.
Като човек, отдал 25 години от живота си на този спорт – с любов, труд, сълзи, загуби и победи – не мога да мълча, когато виждам как всичко, което сме градили, рискува да бъде разрушено от липсата на диалог, прозрачност и уважение.
Аз не съм просто зрител. Аз съм атлет – преди всичко. И съм председател на Комисията на атлетите към БФЛА, избрана от самите атлети да ги представлявам.
Вече 19 години съм част от Комисията на атлетите на European Athletics, а от 3 години – и от Комисията на атлетите на World Athletics. Това не е само чест, но и отговорност – да отстояваш гласовете, които често остават нечути.
Нека го кажем ясно:
Без атлетите – и техните треньори – няма атлетика.
Няма кого да избираме. Няма какво да управляваме. Няма какво да гласуваме.
Днес аз говоря от името на всички онези, които ежедневно бягат, скачат, хвърлят, тренират в студ и жега, с лични лишения и мечти.
Говоря от името на хората, които са сърцето на спорта. Те заслужават да бъдат не просто изслушани – те трябва да бъдат част от процеса при вземане на решения в този спорт.
Каква е ролята на атлетите в управлението на спорта?
Като представител в Комисията на атлетите в най-големите ръководни организации имам привилегията и отговорността да участвам в структури, където гласът на атлетите не само се чува, но и се зачита при вземане на ключови решения.
И в World Athletics, и в European Athletics председателите на атлетическите комисии са част от техните управителни съвети (Council) с право на глас. Атлетите участват в заседанията, работните групи и стратегическите дискусии, включително по теми като safeguarding, равнопоставеност, финансиране и развитие на спорта.
Атлетите не са просто наблюдатели – те са реален партньор в управлението, защото без тях няма за кого да съществува спортът.
България не може да изостава повече. Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението, не само украса в представителни комисии.
Какво предлагам:
Вярвам, че единственият път напред е чрез промяна на устава на БФЛА, така че той да бъде адекватен на новата реалност и в синхрон с международните стандарти на World Athletics и European Athletics, на които България е пълноправен член.
Ето основните насоки за промяна:
1. Мандатност и пряк избор
• Ограничаване на мандатите (макс. 2 поредни по 4 години) за председател и членове на УС – съгласно добрите практики на международните федерации.
• Пряк избор на председателя от всички клубове – не чрез УС, а чрез открито гласуване от цялото Общо събрание.
2. Прозрачност на общите събрания
• Ясни правила за свикване и провеждане на събрания с достатъчен срок и публичност.
• Възможност за дистанционно участие (онлайн) за клубовете, които не могат да присъстват.
• Изборите за ключови позиции да се провеждат по правило чрез тайно гласуване, като изключения са възможни само при специфична, формална заявка от делегатите.
3. Предотвратяване на конфликти на интереси
• Забрана за роднини на кандидати да участват в ключови комисии (мандатна, изборна, контролна).
• Забрана председателят да води събрание, ако е кандидат – основен принцип на независимост.
4. Ролята на атлетите в управлението
Тази точка е ключова и моля да бъде чута.
• Представител на Комисията на атлетите с право на глас в УС – това е задължителен принцип в European и World Athletics.
• Атлетите да имат правото да участват в ключови решения – включително стратегически, изборни и нормативни.
• Комисията да има правомощия да предлага политики, решения и да следи за тяхното прилагане.
Защото без атлетите няма спорт.
Защото гласът ни не е просто мнение – той е смисълът да съществуваме като федерация.
Защото сме тези, които издигат българската атлетика в очите на Европа и света.
5. Safeguarding политика: Защитата започва отвътре
През последните 2 години имах честта да бъда част от работната група към World Athletics, която разработи и внедри официалната Safeguarding политика – документ, който цели да защити всички участници в спорта от насилие, тормоз, злоупотреба и дискриминация.
Настоявам БФЛА да приеме и официално да въведе тази политика като част от устава си – за да има задължителна сила и реално приложение.
България не бива да изостава от Европа и света, когато става дума за защита на децата, младите спортисти и уязвимите групи.
Заключение
Не искам повече да виждам страха и разочарованието в очите на хората, които обичам и които са ми дали всичко – треньори, атлети, деца, доброволци, служители.
Искам спорт с достойнство.
Искам управление със сърце.
Искам бъдеще, което не се гради на манипулации, а на участие и честност.
Затова пиша. Затова говоря. Затова ще продължа да настоявам.
С уважение,
Ивет Лалова-Колио
Участник в 5 Олимпийски игри
Председател на Комисията на атлетите към БФЛА
Член на Комисията на атлетите на European Athletics
Член на Комисията на атлетите на World Athletics”