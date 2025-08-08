Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскония се раздели с Пабло Ласо

Баскония се раздели с Пабло Ласо

  • 8 авг 2025 | 17:38
  • 304
  • 0
Баскония се раздели с Пабло Ласо

Баскония взе решение да се раздели с досегашния си треньор Пабло Ласо, обяви официално испанският клуб. 57-годишният Ласо бе начело на тима само един сезон. Той подписа 3-годишен договор с клуба миналото лято.

Под ръководството на дългогодишния бивш наставник на Реал Мадрид, Баскония завърши на 14-о място в Евролигата (14 победи, 20 загуби) и зае едва осма позиция в редовния сезон на испанското първенство (19-15), класирайки се много трудно за плейофите в Лига Ендеса. Там тимът отстъпи на 1/4-финалите пред Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

  • 8 авг 2025 | 13:39
  • 5435
  • 7
Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

  • 8 авг 2025 | 13:09
  • 1403
  • 0
Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 12:30
  • 667
  • 0
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 7057
  • 5
Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

  • 8 авг 2025 | 10:55
  • 4474
  • 0
България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

  • 8 авг 2025 | 02:01
  • 921
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1468
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12926
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1537
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15319
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 29959
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15253
  • 33