Баскония се раздели с Пабло Ласо

Баскония взе решение да се раздели с досегашния си треньор Пабло Ласо, обяви официално испанският клуб. 57-годишният Ласо бе начело на тима само един сезон. Той подписа 3-годишен договор с клуба миналото лято.

Под ръководството на дългогодишния бивш наставник на Реал Мадрид, Баскония завърши на 14-о място в Евролигата (14 победи, 20 загуби) и зае едва осма позиция в редовния сезон на испанското първенство (19-15), класирайки се много трудно за плейофите в Лига Ендеса. Там тимът отстъпи на 1/4-финалите пред Реал Мадрид.

Снимки: Imago