Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Фейт Кипиегон гони нови върхове

Фейт Кипиегон гони нови върхове

  • 8 авг 2025 | 17:36
  • 224
  • 0
Фейт Кипиегон гони нови върхове

Фейт Кипиегон не е от тези, които стоят на едно място. За трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра винаги има към какво да се стреми. Независимо дали става дума за постоянния ѝ стремеж да стане първата жена, пробягала милята под четири минути, или за дългосрочната ѝ визия да премине от пистата към маратона "надявам се скоро“, източниците на мотивация не са оскъдни.

Основното гориво, което помага на 31-годишната атлетка да се задържи на върха, е желанието да вдъхновява – не само седемгодишната си дъщеря Алин, но и следващото поколение жени – чрез своите постижения.

Благодарение на дългия списък с постижения, Кипиегон е сред най-добрите, ако не и най-добрата, бегачка на дълги разстояния на всички времена, но апетитът ѝ за още успехи е ненаситен. На 16 август тя ще се отправи към Диамантената лига в Силезия с поглед към подобряване на дългогодишния световен рекорд на 3000 метра (тя вече е най-бързата в историята на 1500 метра и милята). След това изпитание следващата точка в дневния ред ще бъде Световното първенство в Токио и защитата на титлите ѝ на 1500 метра и 5000 метра, а краят на дългия сезон ще дойде с участието ѝ във второто издание на състезанието само за жени Athlos в Ню Йорк през октомври. Има много работа за вършене.

Само звукът на тази програма би изтощил повечето простосмъртни, но по време на видео разговор на Световна атлетика с медии от цял свят, кенийката изглеждаше спокойна и щастлива, докато говореше за предстоящите седмици.

"Това е начин на мислене. Всичко е в ума, а също и в подготовката и търпението“, каза тя, когато я попитаха какво ѝ помага да поддържа толкова високи стандарти. "Всичко е в това какво искаш да постигнеш, за да може следващото поколение да ти се възхищава.“

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Якоб Ингебригтсен под въпрос за Световното заради контузия

Якоб Ингебригтсен под въпрос за Световното заради контузия

  • 8 авг 2025 | 14:44
  • 292
  • 0
Рая Димитрова отпадна в сериите на 200 метра на Европейското в Тампере

Рая Димитрова отпадна в сериите на 200 метра на Европейското в Тампере

  • 8 авг 2025 | 14:13
  • 774
  • 0
Бивш шеф на леката атлетика нарече "манипулативно" твърдение на новоизбрания президент Георги Павлов

Бивш шеф на леката атлетика нарече "манипулативно" твърдение на новоизбрания президент Георги Павлов

  • 8 авг 2025 | 11:09
  • 1182
  • 0
Ричардсън и Коулман ще се борят за финал в Брюксел

Ричардсън и Коулман ще се борят за финал в Брюксел

  • 7 авг 2025 | 21:52
  • 2944
  • 1
И Натали Костова ще скача на еврофинал в Тампере

И Натали Костова ще скача на еврофинал в Тампере

  • 7 авг 2025 | 21:10
  • 8944
  • 11
Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

Радина Величкова остана извън финала на 100 метра на Европейското

  • 7 авг 2025 | 20:40
  • 4372
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

11-те на Добруджа и ЦСКА 1948

  • 8 авг 2025 | 18:03
  • 1466
  • 3
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 12923
  • 66
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 1530
  • 1
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 15313
  • 35
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 29954
  • 31
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 15248
  • 33