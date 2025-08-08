Фейт Кипиегон гони нови върхове

Фейт Кипиегон не е от тези, които стоят на едно място. За трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра винаги има към какво да се стреми. Независимо дали става дума за постоянния ѝ стремеж да стане първата жена, пробягала милята под четири минути, или за дългосрочната ѝ визия да премине от пистата към маратона "надявам се скоро“, източниците на мотивация не са оскъдни.

Основното гориво, което помага на 31-годишната атлетка да се задържи на върха, е желанието да вдъхновява – не само седемгодишната си дъщеря Алин, но и следващото поколение жени – чрез своите постижения.

Благодарение на дългия списък с постижения, Кипиегон е сред най-добрите, ако не и най-добрата, бегачка на дълги разстояния на всички времена, но апетитът ѝ за още успехи е ненаситен. На 16 август тя ще се отправи към Диамантената лига в Силезия с поглед към подобряване на дългогодишния световен рекорд на 3000 метра (тя вече е най-бързата в историята на 1500 метра и милята). След това изпитание следващата точка в дневния ред ще бъде Световното първенство в Токио и защитата на титлите ѝ на 1500 метра и 5000 метра, а краят на дългия сезон ще дойде с участието ѝ във второто издание на състезанието само за жени Athlos в Ню Йорк през октомври. Има много работа за вършене.

Само звукът на тази програма би изтощил повечето простосмъртни, но по време на видео разговор на Световна атлетика с медии от цял свят, кенийката изглеждаше спокойна и щастлива, докато говореше за предстоящите седмици.

"Това е начин на мислене. Всичко е в ума, а също и в подготовката и търпението“, каза тя, когато я попитаха какво ѝ помага да поддържа толкова високи стандарти. "Всичко е в това какво искаш да постигнеш, за да може следващото поколение да ти се възхищава.“