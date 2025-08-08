Овечкин за девети път спечели трофея "Харламов"

Капитанът на клуба от Националната хокейна лига (НХЛ) Вашингтон Александър Овечкин спечели за девети път трофея "Харламов", който се присъжда на най-добрия руски хокеист за сезона, съобщава ТАСС.

Трофеят "Харламов" е учреден от вестник "Съветски спорт" и носи името на легендата Валери Харламов. Първият носител е Сергей Фьодоров през 2003 година. От 2003-а до 2015-а наградата се присъждаше само на най-добрия руснак в НХЛ, а от 2016-а на руски играч, независимо в кое първенство играе. Отличието не е връчвано от 2020 до 2024 година.

39-годишният Овечкин печели трофея "Харламов" от 2006 до 2010 година, както и през 2014, 2015 и 2018 година. През април 2025-а той стана рекордьор по отбелязани голове в редовния сезон на НХЛ, като подобри постижението на канадеца Уейн Грецки (895). Руснакът в момента има 897 попадения. Овечкин също така счупи рекорда на Яромир Ягър за брой победни голове в редовните сезони на НХЛ.

Сред другите носители на трофея "Харламов" са Иля Ковалчук (2004), Павел Дацюк (2011, 2013), Евгени Малкин (2012, 2017), Артьоми Панарин (2016) и Никита Кучеров (2019). Наградата не е била връчена през 2005 година поради локаута в НХЛ.