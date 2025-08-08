Популярни
  Вут ван Аерт няма да участва на Световното и Европейското през есента

Вут ван Аерт няма да участва на Световното и Европейското през есента

  • 8 авг 2025 | 16:59
  • 464
  • 1
Вут ван Аерт няма да участва на Световното и Европейското през есента

Белгийският колоездач Вут ван Аерт няма да участва нито на Световното първенство в Руанда (21-28 септември), нито на Европейското първенство в Дром-Ардеш (1-5 октомври), обявиха от отбора му Висма-Лийз а байк, цитиран от АФП

30-годишният колоездач ще бъде ангажиран на Обиколката на Германия (20-24 август), на Бретан Класик, което спечели през 2022 (31 август), както и на Гран при на Квебек и на Монреал (12 и 14 септември), като ще завърши сезона на Супер 8 Класик шест дни по-късно.

"Беше съществено да не прекаля, затова решим да не участвам на Световното и Европейското първенство", обясни Ван Аерт в комюнике. "Класическите състезания през пролетта и Обиколката на Франция бяха основните ми цели. Много съм щастлив и, че най-накрая успях на участвам на Джиро", добави той.

Преди да участва на две от трите големи обиколки през 2025, победителят от последния етап на Тур дьо Франс показа страхотна форма през април, като завърши втори на "През Фландрия" и четвърти на Обиколката на Фландрия и Париж-Рубе.

