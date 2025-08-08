БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година

Германският производител БМВ няма да влиза в MotoGP през 2027 година, но не затваря напълно вратата към бъдещо участие в кралския клас.

За проекта на БМВ се говори от няколко години насам и се смяташе, че сезон 2027 ще бъде идеалният момент за дебюта на Баварците, защото тогава в MotoGP ще бъдат въведени и новите технически правила. Ръководителите на БМВ обаче са преценили, че няма да имат достатъчно време да подготвят адекватен проект за началото на 2027 година.

MotoGP няма планове да увеличава броя на моторите, дори и за БМВ

„Все още не сме взели финално решение. Темата за MotoGP се дискутира от БМВ от много време и мога да ви уверя, че все още нямаме твърд отговор. Първо ние ще вземем стратегическо решение и след това ще изберем техническият път, по който да поемем. Но определено сезон 2027 не е постижима цел за нас.



„Ние не спираме да работим по нашата моторспорт стратегия: MotoGP е една възможност, офроуд е друга, а и в същото време проектът ни в Световния супербайк шампионат (WSBK) върви доста добра, просто е много европейски. Така че моля ви, дайте ни още няколко месеца и ние ще можем да ви дадем по-конкретен отговор“, обясни главният изпълнителен директор на мотоциклетната дивизия на БМВ Маркус Флаш.

Снимки: Red Bull Content Pool