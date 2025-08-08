Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

Ерата на треньора Чус Матео Реал Мадрид приключи със спечелването на титлата на Испания след финал срещу Валенсия. Сега мястото на специалиста ще заеме Серджо Скариоло, а пред WebEncestando Матео коментира натрупания опит в клуба, както и честите слухове, че може да бъде сменен.

"Още през дебютния ми сезон имаше слухове, че няма да остана в края на първата година. Това е нещо, с което трябваше да живея, аз, моите играчи и асистенти, разбира се, нещо, което никога не помага, дори и да го приемеш и да знаеш, че това е Реал Мадрид и винаги има слухове", заяви 56-годишният треньор.

"После, когато спечелихме Евролигата, това спря, въпреки че е вярно, че през последния сезон няколко пъти имаше подобни информации. Опитахме се да се изолираме и да продължим с работата си, особено в онези месеци, когато нещата не вървяха по нашия начин. След това, спечелвайки лигата и имайки още една година зад гърба си, си мислиш, че можеш да продължиш, поне защото резултатите са налице. Бяхме на нивото, което се изискваше от нас през последните месеци", продължи Чус Матео, обяснявайки какво си е мислел преди да стане ясно, че няма да остане начело на отбора.

Снимки: Imago