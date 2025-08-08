Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

  • 8 авг 2025 | 15:57
  • 193
  • 0
Чус Матео за това какво е да си треньор на Реал Мадрид

Ерата на треньора Чус Матео Реал Мадрид приключи със спечелването на титлата на Испания след финал срещу Валенсия. Сега мястото на специалиста ще заеме Серджо Скариоло, а пред WebEncestando Матео коментира натрупания опит в клуба, както и честите слухове, че може да бъде сменен.

"Още през дебютния ми сезон имаше слухове, че няма да остана в края на първата година. Това е нещо, с което трябваше да живея, аз, моите играчи и асистенти, разбира се, нещо, което никога не помага, дори и да го приемеш и да знаеш, че това е Реал Мадрид и винаги има слухове", заяви 56-годишният треньор.

"После, когато спечелихме Евролигата, това спря, въпреки че е вярно, че през последния сезон няколко пъти имаше подобни информации. Опитахме се да се изолираме и да продължим с работата си, особено в онези месеци, когато нещата не вървяха по нашия начин. След това, спечелвайки лигата и имайки още една година зад гърба си, си мислиш, че можеш да продължиш, поне защото резултатите са налице. Бяхме на нивото, което се изискваше от нас през последните месеци", продължи Чус Матео, обяснявайки какво си е мислел преди да стане ясно, че няма да остане начело на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

  • 8 авг 2025 | 13:39
  • 3874
  • 3
Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

  • 8 авг 2025 | 13:09
  • 1136
  • 0
Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 12:30
  • 602
  • 0
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5801
  • 5
Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

  • 8 авг 2025 | 10:55
  • 4230
  • 0
България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

  • 8 авг 2025 | 02:01
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 6690
  • 30
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

  • 8 авг 2025 | 15:10
  • 9025
  • 12
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 21886
  • 20
Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 18367
  • 182
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 11737
  • 23
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 5801
  • 5