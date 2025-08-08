Артур Фис се отказа от участие в Уинстън-Салем, Циципас го заменя

Първата ракета на Франция Артур Фис, №20 в световната ранглиста на АТР, отказа участие на турнира в Уинстън-Салем, който ще се проведе между 17 и 23 август. Това е последната седмица на подготовка на играчите за Откритото първенство на САЩ. Последният турнир от Големия шлем започва на 24 август.

Фис все още не е напълно възстановен от проблем на прешлен на гърба, която получи още в третия кръг на "Ролан Гарос".

Французинът вече отказа участие на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати. Той ще бъде заменен в Уинстън-Салем от Стефанос Циципас, който отново тренира с баща си.