Артур Фис се отказа от участие в Уинстън-Салем, Циципас го заменя

  • 8 авг 2025 | 15:47
  • 342
  • 0
Първата ракета на Франция Артур Фис, №20 в световната ранглиста на АТР, отказа участие на турнира в Уинстън-Салем, който ще се проведе между 17 и 23 август. Това е последната седмица на подготовка на играчите за Откритото първенство на САЩ. Последният турнир от Големия шлем започва на 24 август.

Фис все още не е напълно възстановен от проблем на прешлен на гърба, която получи още в третия кръг на "Ролан Гарос".

Французинът вече отказа участие на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати. Той ще бъде заменен в Уинстън-Салем от Стефанос Циципас, който отново тренира с баща си.

