Якоб Ингебригтсен под въпрос за Световното заради контузия

Носителят на световната и олимпийска титла на 5000 метра Якоб Ингебригтсен ще пропусне срещите от Диамантената лига в Полша и Белгия този месец, докато се възстановява от контузия с надеждата да бъде готов за Световното първенство следващия месец.

24-годишният атлет трябваше да бяга на 1500 метра в Силезия и Брюксел на 16 и 22 август, но се оттегли, след като пропусна и Златния шип в Острава, игрите Бислет в Осло през юни, както и Диамантената лига в Лондон през юли.

Последното му състезание беше на Световното първенство в зала в Нанкин през март, където спечели злато на 1500 и 3000 метра.

Говорителят на Ингебригтсен Еспен Сколанд заяви, че норвежецът се възстановява от проблем с ахилеса, добавяйки, че "той все още работи по отстраняването на контузията“ и "много би искал да може да участва“.

Въпреки че е възобновил тренировките си – прекарвайки последните седмици в Санкт Мориц, Швейцария – отсъствието му от срещите на Диамантената лига поставя под съмнение участието му на Световното първенство през септември, въпреки че настоящият шампион на 5000 метра несъмнено ще иска да защити титлата си в Токио. Макар че не е предоставен официален график за завръщането му, норвежецът е казвал преди, че целта му е да се състезава в Япония.

Ингебригтсен се е класирал за бягането на 5000 метра като действащ шампион, а също така си е осигурил място и на 1500 метра с време от 3:27.83 на миналогодишната Диамантена лига в Лозана. Въпреки че спечели злато на 5000 метра през 2023 г., той остана втори след дългогодишния си съперник Джош Кър на 1500 метра в Будапеща.

