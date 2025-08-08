"Акулите" гонят победа в Перник без основен играч

Черноморец гостува на Миньор (Перник) в мач от III кръг на Втора лига, като двубоят е утре (9 август, събота) и започва в 18:00 ч. Бургазлии ще бъдат без един от любимците на феновете и основен футболист Мариян Димитров. Защитникът скъса кръстни връзки на коляното на десния крак по време на контролна среща, а в началото на тази седмица претърпя операция, като ще отсъства от терените няколко месеца. Идният понеделник пък започва и процесът на рехабилитация.

"Акулите“ отпътуваха днес за София. Те ще отседнат в Национална футболна база "Бояна“, а от там утре ще се отправят за Перник. Клубното ръководство продължава да осигурява възможно най-добрите условия за отбора. От своя страна старши треньорът Ангел Стойков, неговият щаб и футболистите са пределно мотивирани да запишат първа победа, след като в първите два двубоя не успяха да го сторят, въпреки добрата си игра.

"Разбира се, че отиваме в Перник единствено с мисълта за победа. Всичко в отбора и клуба е нормално. Направили сме си изводите от първите два мача и правим всичко възможно да коригираме неточностите в играта. Надявам се и вярвам, че това ще си проличи утре срещу Миньор, който е доста сериозен отбор, въпреки че също до момента няма добри резултати", коментира Ангел Стойков за клубния сайт.

Бургазлии стартираха с нещастна загуба с 1:2 при гостуването си на временния лидер Фратрия, а след това изпуснаха победата и трябваше да се задоволят само с 1:1 с Янтра във втория кръг. Перничани също имат 1 точка и резултатите им до момента са идентични – равенство и поражение.