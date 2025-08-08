Муратоглу: Малееви са най-великата фамилия в тениса

Популярни
  • 8 авг 2025 | 13:34
  • 2314
  • 2
Един от най-известните треньори в тениса Патрик Муратоглу обяви Мануела, Магдалена и Катерина, както и майка им Юлия Берберян за най-великата тенис фамилия, сравнявайки ги със сестрите Винъс и Серина Уилямс, както и с братята Анди и Джейми Мъри.

Френският специалист е бивш треньор на Григор Димитров и именно при едно свое посещение в България се запознава с Юлия Барберян - майката на Мануела, Катерина и Магдалена.

“Три сестри, едно семейство, всички в топ 10. Ето я и невероятната история на наследството на Малееви в тениса”, казва Муратоглу във видео, публикувано от него в Инстаграм.

“Преди повече от 10 години, когато тренирах Григор, отидох с него в клуб в България, където е тренирал като млад. Там се запознах с възрастна дама, която беше около 80-годишна. Тя беше невероятна – 8 пъти поред е ставала шампионка на България, когато е била млада. Най-добрият тенис играч в България. тогава част от бившия СССР (тук Муратоглу прави грешка). Въпреки че е била най-добрата, никога не е направила международна кариера, защото не й позволявали да пътува. От дъщерите си направила възможно най-добрите тенисистки и всички те също станали шампионки в своята възраст. Тъй като режимът в СССР вече не бил толкова строг, те били пускани в чужбина, но без майка им. Защото властите в България са се страхували, че тя може да избяга с децата си. Така че, представете си тези деца - на 12, 13, 14 години как пътуват, за да участват на турнири в чужбина без майка си, сами. Те пишели писма на майка си, които тя е получавала може би 1-2 седмици по-късно. Това е невероятно. И историята е още по-невероятна, защото и трите дъщери достигат до Топ 10 през 90-те години. Това е фамилията Малееви!”, добавя Патрик Муратоглу.

Кои са сестри Малееви

Мануела Малеева е най-голямата от звездното трио, родена на 14 февруари 1967 г. Тя е българската тенисистка с най-висока позиция в световната ранглиста в историята (№3), както и единствената печелила турнир от Големия шлем – US Open на смесени двойки с Том Гъликсън (1984 г.). Притежателка е на 19 титли на сингъл в WTA тура и още 4 на двойки. Носителка на бронзов медал от Летните олимпийски игри в Сеул през 1988 година. Има 14 четвъртфинала в турнирите от Големия шлем, включително и два полуфинала на US Open.

Катерина Малеева е родена на 7 май 1969 г. Достига до №6 в класацията на WTA. По време на кариерата си печели 11 титли на сингъл и две на двойки. Тя също може да се похвали с четвъртфинали на всеки един от турнирите от Шлема (общо 7), През 1994 г. средната от сестри Малееви игра и финал на двойки на US Open заедно с Робин Уайт.

Магдалена Малеева е най-младата от триото "сестри Малееви". Тя е родена на 1 април 1975 г.. Тядостигна до №4 в световната ранглиста. Тя е спечелила 10 титли от WTA Тур на сингъл и още пет на двойки. Най-доброто ѝ постижение в турнирите от Шлема е четвъртфинал на US Open през 1992 година.

