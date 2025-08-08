Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

  • 8 авг 2025 | 13:22
  • 1850
  • 1
Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила официално обяви трансфера на нападателя на Ница Еван Гесон. Според "Скай спортс" бирмингамци ще платят първоначално за него 23,5 милиона паунда, като с бонусите сумата може да нарасне до 28 милиона паунда. 24-годишният футболист, който бе желан и от Уулвърхамптън, подписа договор за пет сезона.

Гесон, който е национал на Кот д'Ивоар, през миналия сезон отбеляза 12 гола в Лига 1 и беше избран за играч на годината на Ница. Той е продукт на академията на клуба и има общо 109 мача и 21 попадения за първия отбор на Ница. Може да играе на всяка позиция в офанзивната линия.

Това реално е първото ново попълнение на Астън Вила за това лято. Преди това в клуба пристигна единствено 19-годишният Ясин Озджан, който бе уреден още през февруари. Турчинът дебютира в контролата с Уолсол през миналия месец, но в началото на този бе пратен под наем в Андерлехт.

"Този клуб е специален. История. Гордост. Страст. Вяра. Когато чух, че клубът ме иска, не се замислих. Готов съм да дам всичко от себе си във всеки мач, всяка минута, всеки удар. "Вилани", чувал съм всичко за вас и сега съм готов да ви видя и чуя", заяви Гесон пред сайта на бирмингамци.

Астън Вила обяви, че той ще играе с фланелка с №29 през следващия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

  • 8 авг 2025 | 13:49
  • 863
  • 0
Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

  • 8 авг 2025 | 13:11
  • 1302
  • 0
Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

  • 8 авг 2025 | 12:51
  • 3602
  • 2
Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

  • 8 авг 2025 | 12:21
  • 3417
  • 0
Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

  • 8 авг 2025 | 12:04
  • 868
  • 0
Санети: Искам да благодаря на Симоне Индзаги за всичко, което направи

Санети: Искам да благодаря на Симоне Индзаги за всичко, което направи

  • 8 авг 2025 | 11:56
  • 866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 13540
  • 172
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8702
  • 12
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 8978
  • 21
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7294
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 8157
  • 5
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3869
  • 3