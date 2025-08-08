Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила официално обяви трансфера на нападателя на Ница Еван Гесон. Според "Скай спортс" бирмингамци ще платят първоначално за него 23,5 милиона паунда, като с бонусите сумата може да нарасне до 28 милиона паунда. 24-годишният футболист, който бе желан и от Уулвърхамптън, подписа договор за пет сезона.

Гесон, който е национал на Кот д'Ивоар, през миналия сезон отбеляза 12 гола в Лига 1 и беше избран за играч на годината на Ница. Той е продукт на академията на клуба и има общо 109 мача и 21 попадения за първия отбор на Ница. Може да играе на всяка позиция в офанзивната линия.

Това реално е първото ново попълнение на Астън Вила за това лято. Преди това в клуба пристигна единствено 19-годишният Ясин Озджан, който бе уреден още през февруари. Турчинът дебютира в контролата с Уолсол през миналия месец, но в началото на този бе пратен под наем в Андерлехт.

"Този клуб е специален. История. Гордост. Страст. Вяра. Когато чух, че клубът ме иска, не се замислих. Готов съм да дам всичко от себе си във всеки мач, всяка минута, всеки удар. "Вилани", чувал съм всичко за вас и сега съм готов да ви видя и чуя", заяви Гесон пред сайта на бирмингамци.

Астън Вила обяви, че той ще играе с фланелка с №29 през следващия сезон.

"When I heard the club wanted me, I didn't think twice." pic.twitter.com/sZmKa7dPpK — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2025