Славия почете голяма клубна легенда

Славия за пореден път показа, че не забравя своите легенди. "Белите" почетоха един от най-големите таланти, израснали в школата на клуба - Петър Величков-Пешко, а поводът е 85 години от неговото раждане.

Ето какво написаха от Славия в официалната си страница във Фейсбук:

"Днес се навършват 85 години от раждането на Петър Величков-Пешко, определян за един от най-даровитите играчи в България през 60-те години на ХХ век!

Един от най-големите таланти на бялата школа - Величков, заблестява още млад в първия тим на Славия. Там дебютира 18-годишен в двубой срещу Миньор (Пк), като влиза при 0:2 и с играта си прави възможен обрата до 3:2. В следващите сезони се утвърждава в състава, за който записва 164 шампионатни мача и 8 гола в периода 1958-1965 г. Със Славия е вицешампион през сезон 1958/59 г., бронзов медалист за 1964 и 1965 г. Два пъти вдига и Купата на страната през 1963 и 1964 г.

В евротурнирите записва 7 участия с родния си клуб, като е част от единадесеторката направила слависткия дебют в Будапеща срещу МТК на 2 октомври 1963 г.

Фамозният халф оставя сериозна диря в с националната фланелка. През 1959 г. като капитан първи има честта да вдигне европейската юношеска купа. Трофеят е заслужен след 1:0 във финала срещу Италия, след гол на друг футболист оставил диря в славистките анали - Антон Кръстев.

Три лета по-късно, вече в "А" отбора, за който има 16 мача и 1 гол, Величков играе и на световното първенство в Чили'62. Той е титуляр и при знаменития успех с 1:0 над Франция в баража, проведен в Милано на 16 декември предната година, за дебютното участие на страната ни на Мондиал.

Изключителен талант и джентълмен на терена, Пешко играе като вълшебник. Няма равен да спре топката, след това да я поведе и да започне нападение.

На 15 юли 1993 г. легендарният футболист ни напусна, но спомените и красивия начин на играта му завинаги остават в историята на Славия.

Поклон пред светлата му памет!"