Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон на Sesame Национална баскетболна лига, а Sportal.bg ви предлага пълната програма за първите 11 кръга.
Ето програмата за първите 11 кръга:
Първи кръг:
Рилски спортист - Миньор 2015
Ботев Враца - Берое
Локомотив Пловдив - Черно море Тича
Академик Бултекс 99 - Балкан
Спартак Плевен - Левски
Шумен почива
Втори кръг:
Левски - Рилски спортист
Миньор 2015 - Академик Бултекс 99
Балкан - Локомотив Пловдив
Черно море Тича - Ботев Враца
Берое - Шумен
Спартак Плевен почива
Трети кръг:
Локомотив Пловдив - Шумен
Академик Бултекс 99 - Берое
Рилски спортист - Черно море
Спартак Плевен - Балкан
Левски - Миньор
Ботев Враца - почива
Четвърти кръг:
Миньор - Спартак Плевен
Балкан - Рилски спортист
Черно море Тича - Академик Бултекс 99
Берое - Локомотив Пловдив
Шумен - Ботев Враца
Левски почива
Пети кръг:
Академик Бултекс 99 - Ботев Враца
Рилски спортист - Шумен
Спартак Плевен - Берое
Левски - Черно море
Миньор - Балкан
Локомотив Пловдив почива
Шести кръг:
Балкан - Левски
Черно море - Спартак Плевен
Берое - Рилски спортист
Шумен - Академик Бултекс 99
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
Миньор почива
Седми кръг:
Рилски спортист - Локомотив Пловдив
Спартак Плевен - Ботев Враца
Левски - Шумен
Миньор - Берое
Балкан - Черно море
Академик Бултекс почива
Осми кръг:
Черно море - Миньор
Берое - Левски
Шумен - Спартак Плевен
Ботев Враца - Рилски спортист
Локомотив Пловдив - Академик Бултекс 99
Балкан почива
Девети кръг:
Спартак Плевен - Академик Бултекс 99
Левски - Локомотив Пловдив
Миньор - Ботев Враца
Балкан - Шумен
Черно море - Берое
Рилски спортист почива
10-и кръг:
Берое - Балкан
Шумен - Миньор
Ботев Враца - Левски
Локомотив Пловдив - Спартак Плевен
Академик Бултекс 99 - Рилски спортист
Черно море почива
11-и кръг:
Шумен - Черно море
Ботев Враца - Балкан
Локомотив Пловдив - Миньор
Академик Бултекс 99 - Левски
Рилски спортист - Спартак Плевен
Берое почива