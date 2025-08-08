Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

  • 8 авг 2025 | 13:09
  • 763
  • 0

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон на Sesame Национална баскетболна лига, а Sportal.bg ви предлага пълната програма за първите 11 кръга.

Ето програмата за първите 11 кръга:

Първи кръг:

Рилски спортист - Миньор 2015

Ботев Враца - Берое

Локомотив Пловдив - Черно море Тича

Академик Бултекс 99 - Балкан

Спартак Плевен - Левски

Шумен почива

Втори кръг:

Левски - Рилски спортист

Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Балкан - Локомотив Пловдив

Черно море Тича - Ботев Враца

Берое - Шумен

Спартак Плевен почива

Трети кръг:

Локомотив Пловдив - Шумен

Академик Бултекс 99 - Берое

Рилски спортист - Черно море

Спартак Плевен - Балкан

Левски - Миньор

Ботев Враца - почива

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ
Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Четвърти кръг:

Миньор - Спартак Плевен

Балкан - Рилски спортист

Черно море Тича - Академик Бултекс 99

Берое - Локомотив Пловдив

Шумен - Ботев Враца

Левски почива

Пети кръг:

Академик Бултекс 99 - Ботев Враца

Рилски спортист - Шумен

Спартак Плевен - Берое

Левски - Черно море

Миньор - Балкан

Локомотив Пловдив почива

Шести кръг:

Балкан - Левски

Черно море - Спартак Плевен

Берое - Рилски спортист

Шумен - Академик Бултекс 99

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Миньор почива

Седми кръг:

Рилски спортист - Локомотив Пловдив

Спартак Плевен - Ботев Враца

Левски - Шумен

Миньор - Берое

Балкан - Черно море

Академик Бултекс почива

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Осми кръг:

Черно море - Миньор

Берое - Левски

Шумен - Спартак Плевен

Ботев Враца - Рилски спортист

Локомотив Пловдив - Академик Бултекс 99

Балкан почива

Девети кръг:

Спартак Плевен - Академик Бултекс 99

Левски - Локомотив Пловдив

Миньор - Ботев Враца

Балкан - Шумен

Черно море - Берое

Рилски спортист почива

10-и кръг:

Берое - Балкан

Шумен - Миньор

Ботев Враца - Левски

Локомотив Пловдив - Спартак Плевен

Академик Бултекс 99 - Рилски спортист

Черно море почива

11-и кръг:

Шумен - Черно море

Ботев Враца - Балкан

Локомотив Пловдив - Миньор

Академик Бултекс 99 - Левски

Рилски спортист - Спартак Плевен

Берое почива

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

Тити Папазов: Бюджетът на Левски е колкото да оцелеем

  • 8 авг 2025 | 13:39
  • 2104
  • 3
Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 12:30
  • 489
  • 0
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3865
  • 3
Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

Стана ясно колко килограма е свалил Лука Дончич

  • 8 авг 2025 | 10:55
  • 3850
  • 0
България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

  • 8 авг 2025 | 02:01
  • 865
  • 0
Кадетите до 16 години стартираха с поражение от Чехия на Европейското първенство

Кадетите до 16 години стартираха с поражение от Чехия на Европейското първенство

  • 8 авг 2025 | 01:45
  • 785
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 13514
  • 172
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8640
  • 12
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 8958
  • 21
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7278
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 8153
  • 5
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3865
  • 3