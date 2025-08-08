Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Днес бе изтеглен жребият за новия сезон на Sesame Национална баскетболна лига, а Sportal.bg ви предлага пълната програма за първите 11 кръга.

Ето програмата за първите 11 кръга:

Първи кръг:

Рилски спортист - Миньор 2015

Ботев Враца - Берое

Локомотив Пловдив - Черно море Тича

Академик Бултекс 99 - Балкан

Спартак Плевен - Левски

Шумен почива

Втори кръг:

Левски - Рилски спортист

Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Балкан - Локомотив Пловдив

Черно море Тича - Ботев Враца

Берое - Шумен

Спартак Плевен почива

Трети кръг:

Локомотив Пловдив - Шумен

Академик Бултекс 99 - Берое

Рилски спортист - Черно море

Спартак Плевен - Балкан

Левски - Миньор

Ботев Враца - почива

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Четвърти кръг:

Миньор - Спартак Плевен

Балкан - Рилски спортист

Черно море Тича - Академик Бултекс 99

Берое - Локомотив Пловдив

Шумен - Ботев Враца

Левски почива

Пети кръг:

Академик Бултекс 99 - Ботев Враца

Рилски спортист - Шумен

Спартак Плевен - Берое

Левски - Черно море

Миньор - Балкан

Локомотив Пловдив почива

Шести кръг:

Балкан - Левски

Черно море - Спартак Плевен

Берое - Рилски спортист

Шумен - Академик Бултекс 99

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

Миньор почива

Седми кръг:

Рилски спортист - Локомотив Пловдив

Спартак Плевен - Ботев Враца

Левски - Шумен

Миньор - Берое

Балкан - Черно море

Академик Бултекс почива

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Осми кръг:

Черно море - Миньор

Берое - Левски

Шумен - Спартак Плевен

Ботев Враца - Рилски спортист

Локомотив Пловдив - Академик Бултекс 99

Балкан почива

Девети кръг:

Спартак Плевен - Академик Бултекс 99

Левски - Локомотив Пловдив

Миньор - Ботев Враца

Балкан - Шумен

Черно море - Берое

Рилски спортист почива

10-и кръг:

Берое - Балкан

Шумен - Миньор

Ботев Враца - Левски

Локомотив Пловдив - Спартак Плевен

Академик Бултекс 99 - Рилски спортист

Черно море почива

11-и кръг:

Шумен - Черно море

Ботев Враца - Балкан

Локомотив Пловдив - Миньор

Академик Бултекс 99 - Левски

Рилски спортист - Спартак Плевен

Берое почива