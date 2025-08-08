Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Освен за първия кръг на новия сезон на Sesame НБЛ, стана ясна и цялата програма за първите 11 кръга.

Във втория кръг шампионът Рилски спортист гостува на Левски в София, а в следващите си две срещи тимът от Самоков излиза срещу Черно море Тича и Балкан. Ботевградчани пък гостуват на Спартак в Плевен в третия кръг, а финалистът от последния сезон Черно море Тича приема Академик Бултекс 99 в четвъртия кръг.

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Ето програмата за първите 4 кръга:

Първи кръг:

Рилски спортист - Миньор 2015

Ботев Враца - Берое

Локомотив Пловдив - Черно море Тича

Академик Бултекс 99 - Балкан

Спартак Плевен - Левски

Шумен почива

Втори кръг:

Левски - Рилски спортист

Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Балкан - Локомотив Пловдив

Черно море Тича - Ботев Враца

Берое - Шумен

Спартак Плевен почива

Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Трети кръг:

Локомотив Пловдив - Шумен

Академик Бултекс 99 - Берое

Рилски спортист - Черно море

Спартак Плевен - Балкан

Левски - Миньор

Ботев Враца - почива

Четвърти кръг:

Миньор - Спартак Плевен

Балкан - Рилски спортист

Черно море Тича - Академик Бултекс 99

Берое - Локомотив Пловдив

Шумен - Ботев Враца

Левски - почива

Очаквайте допълнително в Sportal.bg цялата програма за първите 11 кръга.