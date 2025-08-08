Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

  • 8 авг 2025 | 12:30
  • 260
  • 0

Освен за първия кръг на новия сезон на Sesame НБЛ, стана ясна и цялата програма за първите 11 кръга.

Във втория кръг шампионът Рилски спортист гостува на Левски в София, а в следващите си две срещи тимът от Самоков излиза срещу Черно море Тича и Балкан. Ботевградчани пък гостуват на Спартак в Плевен в третия кръг, а финалистът от последния сезон Черно море Тича приема Академик Бултекс 99 в четвъртия кръг.

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Ето програмата за първите 4 кръга:

Първи кръг:

Рилски спортист - Миньор 2015

Ботев Враца - Берое

Локомотив Пловдив - Черно море Тича

Академик Бултекс 99 - Балкан

Спартак Плевен - Левски

Шумен почива

Втори кръг:

Левски - Рилски спортист

Миньор 2015 - Академик Бултекс 99

Балкан - Локомотив Пловдив

Черно море Тича - Ботев Враца

Берое - Шумен

Спартак Плевен почива

Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга
Вижте цялата програма на българското първенство за първите 11 кръга

Трети кръг:

Локомотив Пловдив - Шумен

Академик Бултекс 99 - Берое

Рилски спортист - Черно море

Спартак Плевен - Балкан

Левски - Миньор

Ботев Враца - почива

Четвърти кръг:

Миньор - Спартак Плевен

Балкан - Рилски спортист

Черно море Тича - Академик Бултекс 99

Берое - Локомотив Пловдив

Шумен - Ботев Враца

Левски - почива

Очаквайте допълнително в Sportal.bg цялата програма за първите 11 кръга.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

България допусна втора загуба на международния турнир за момичета в Словения

  • 8 авг 2025 | 02:01
  • 824
  • 0
Кадетите до 16 години стартираха с поражение от Чехия на Европейското първенство

Кадетите до 16 години стартираха с поражение от Чехия на Европейското първенство

  • 8 авг 2025 | 01:45
  • 754
  • 1
България U20 надви Украйна и се класира за полуфиналите на Европейското първенство

България U20 надви Украйна и се класира за полуфиналите на Европейското първенство

  • 8 авг 2025 | 01:28
  • 3463
  • 1
Шампион 2006 привлече нов треньор в школата, ще има отбор и в ББЛ

Шампион 2006 привлече нов треньор в школата, ще има отбор и в ББЛ

  • 7 авг 2025 | 19:25
  • 1100
  • 0
Спартак Плевен се подсили с още един американец

Спартак Плевен се подсили с още един американец

  • 7 авг 2025 | 18:02
  • 796
  • 0
Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

  • 7 авг 2025 | 17:24
  • 1616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8924
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5279
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 865
  • 2
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6047
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2519
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187902
  • 1043