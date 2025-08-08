Ето какви мачове ни очакват в първите няколко кръга на Sesame НБЛ

Освен за първия кръг на новия сезон на Sesame НБЛ, стана ясна и цялата програма за първите 11 кръга.
Във втория кръг шампионът Рилски спортист гостува на Левски в София, а в следващите си две срещи тимът от Самоков излиза срещу Черно море Тича и Балкан. Ботевградчани пък гостуват на Спартак в Плевен в третия кръг, а финалистът от последния сезон Черно море Тича приема Академик Бултекс 99 в четвъртия кръг.
Ето програмата за първите 4 кръга:
Първи кръг:
Рилски спортист - Миньор 2015
Ботев Враца - Берое
Локомотив Пловдив - Черно море Тича
Академик Бултекс 99 - Балкан
Спартак Плевен - Левски
Шумен почива
Втори кръг:
Левски - Рилски спортист
Миньор 2015 - Академик Бултекс 99
Балкан - Локомотив Пловдив
Черно море Тича - Ботев Враца
Берое - Шумен
Спартак Плевен почива
Трети кръг:
Локомотив Пловдив - Шумен
Академик Бултекс 99 - Берое
Рилски спортист - Черно море
Спартак Плевен - Балкан
Левски - Миньор
Ботев Враца - почива
Четвърти кръг:
Миньор - Спартак Плевен
Балкан - Рилски спортист
Черно море Тича - Академик Бултекс 99
Берое - Локомотив Пловдив
Шумен - Ботев Враца
Левски - почива
