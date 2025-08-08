Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денислава Глушкова се класира за полуфиналите в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова се класира за полуфиналите в Куршумлийска Баня

  • 8 авг 2025 | 12:42
  • 220
  • 0
Денислава Глушкова се класира за полуфиналите в Куршумлийска Баня

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи с 6:2, 7:5 София Лансере (Русия). Срещата продължи 2 часа и 10 минути.

Българката поведе с 5:0 първия сет и без проблеми го спечели с 6:2. Глушкова изпусна на два пъти преднина от пробив във втората част, като при 5:3 сервира за спечелване на мача, но допусна изравняване за 5:5. Националката поведе с 6:5, а след това с нов пробив от третия си мачбол триумфира с победата.

За място на полуфиналите Денислава Глушкова ще играе срещу победителката от мача между водачката в схемата Мириам Булгару (Румъния) и квалификантката Миа Ристич (Сърбия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Бен Шелтън триумфира в Торонто

Бен Шелтън триумфира в Торонто

  • 8 авг 2025 | 06:45
  • 2294
  • 0
Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

  • 8 авг 2025 | 05:53
  • 2457
  • 0
Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

  • 8 авг 2025 | 00:22
  • 1299
  • 0
Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 22:28
  • 1890
  • 0
Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

  • 7 авг 2025 | 20:15
  • 807
  • 0
Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 488
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8931
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5284
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 874
  • 2
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6051
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2520
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187903
  • 1043