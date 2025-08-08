Сабаленка подсили екипа си преди US Open

Арина Сабаленка добави към треньорския си щаб за Синсинати и US Open своя сънародник Макс Мирни, който е шесткратен шампион от Големия шлем на двойки и олимпийски шампион от 2012 г. в смесени двойки. Сабаленка не извади късмет на Ролан Гарос, губейки финала от Коко Гоф. Въпреки че беларускинята водеше след първия сет, американката обърна мача в своя полза и накрая триумфира с 6:7, 6:2, 6:4.

Нещата не се развиха по-добре за Сабаленка и на тазгодишния Уимбълдън. Тя отпадна още по-рано, отколкото в Париж. Беларускинята бе елиминирана в Лондон на полуфинала от Аманда Анисимова, която се поздрави с победа след 6:4, 4:6, 6:4.

Сега се очаква този специалист по двойки със своя дългогодишен опит да помогне на Сабаленка да спечели титли в предстоящите два турнира. Само преди година и половина (през декември 2023 г.) Макс Мирни претърпя тежка и сложна операция на мозъка. Заради чести и интензивни главоболия той се е подложил на преглед, а ядрено-магнитният резонанс е показал наличие на тумор в мозъка му.

Той е претърпял краниотомия (хирургична интервенция, при която се отваря черепът за достъп до мозъка), а туморът е отстранен в болница в Минск. Операцията е продължила цели осем часа, но за щастие всичко е преминало успешно.

Мирни има една ATP титла на сингъл и 52 трофея на двойки. Най-доброто му класиране в индивидуалната надпревара е 18-то място през август 2003 г., а през същата година е бил и номер 1 в света на двойки.