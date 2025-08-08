Винъс Уилямс отпадна рано-рано в Синсинати

Винъс Уилямс, която се завърна в тениса миналия месец след повече от година отсъствие, отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Американката загуби Джесика Манейро (Испания) с 4:6, 4:6. Следващият турнир на седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл е Откритото първенство на САЩ, където тя получи "уайлд кард" на смесени двойки, където ще играе с Райли Опелка. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки със сестра си Серина и още две на смесени двойки.

42-рата в ранглистата Манейро, която не е била родена, когато Уилямс спечели първите си четири титли от Големия шлем, се класира за първия си четвъртфинал от WТА 1000 миналата седмица в Монреал. С публиката на своя страна, Уилямс се опита да затрудни 22-годишната испанка, но имаше проблеми със сервиса си.

Another good effort from Venus Williams, who loses in Cincinnati's R1 to top 50 Jessica Bouzas Maneiro, 6-4, 6-4.



Recovered from early breaks in both sets but ended up getting broken both times at 4-4 with a couple of costly errors. pic.twitter.com/YEQxcFHNK0 — José Morgado (@josemorgado) August 7, 2025

Американката, която е претърпяла операция на матката преди една година, стана най-възрастната жена, спечелила мач от WТА от повече от две десетилетия, когато победи Пейтън Стърнс миналия месец във Вашингтон. Това беше първи турнир за нея от 16 месеца и първата й победа след Синсинати през 2023-а.

Уилямс записа 11-то участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а. Тя прекара 11 седмици на първото място на световната ранглиста на WТА.