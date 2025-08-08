Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Винъс Уилямс отпадна рано-рано в Синсинати

Винъс Уилямс отпадна рано-рано в Синсинати

  • 8 авг 2025 | 12:22
  • 252
  • 0
Винъс Уилямс отпадна рано-рано в Синсинати

Винъс Уилямс, която се завърна в тениса миналия месец след повече от година отсъствие, отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.

Американката загуби Джесика Манейро (Испания) с 4:6, 4:6. Следващият турнир на седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл е Откритото първенство на САЩ, където тя получи "уайлд кард" на смесени двойки, където ще играе с Райли Опелка. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки със сестра си Серина и още две на смесени двойки.

42-рата в ранглистата Манейро, която не е била родена, когато Уилямс спечели първите си четири титли от Големия шлем, се класира за първия си четвъртфинал от WТА 1000 миналата седмица в Монреал. С публиката на своя страна, Уилямс се опита да затрудни 22-годишната испанка, но имаше проблеми със сервиса си.

Американката, която е претърпяла операция на матката преди една година, стана най-възрастната жена, спечелила мач от WТА от повече от две десетилетия, когато победи Пейтън Стърнс миналия месец във Вашингтон. Това беше първи турнир за нея от 16 месеца и първата й победа след Синсинати през 2023-а.

Уилямс записа 11-то участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а. Тя прекара 11 седмици на първото място на световната ранглиста на WТА.

Следвай ни:

Още от Тенис

Бен Шелтън триумфира в Торонто

Бен Шелтън триумфира в Торонто

  • 8 авг 2025 | 06:45
  • 2294
  • 0
Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

Маркета Вондрушова продължава напред в Синсинати

  • 8 авг 2025 | 05:53
  • 2457
  • 0
Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

Виктор Марков и Пламен Милушев се класираха за полуфиналите на двойки на турнира в София

  • 8 авг 2025 | 00:22
  • 1299
  • 0
Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

Жоао Фонсека преодоля първия кръг в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 22:28
  • 1890
  • 0
Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

Шиникова ще играе полуфинал на двойки в Лайпциг

  • 7 авг 2025 | 20:15
  • 807
  • 0
Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

Анас Маздрашки на 1/4-финалите на турнира от ITF в София

  • 7 авг 2025 | 19:10
  • 488
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 8913
  • 138
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 5273
  • 20
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 852
  • 2
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 6041
  • 3
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 2519
  • 2
Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 187899
  • 1043