Винъс Уилямс отпадна рано-рано в Синсинати

Винъс Уилямс, която се завърна в тениса миналия месец след повече от година отсъствие, отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Синсинати (САЩ) от сериите WТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара.
Американката загуби Джесика Манейро (Испания) с 4:6, 4:6. Следващият турнир на седемкратната шампионка от Големия шлем на сингъл е Откритото първенство на САЩ, където тя получи "уайлд кард" на смесени двойки, където ще играе с Райли Опелка. Уилямс е спечелила 14 титли от Големия шлем на двойки със сестра си Серина и още две на смесени двойки.
42-рата в ранглистата Манейро, която не е била родена, когато Уилямс спечели първите си четири титли от Големия шлем, се класира за първия си четвъртфинал от WТА 1000 миналата седмица в Монреал. С публиката на своя страна, Уилямс се опита да затрудни 22-годишната испанка, но имаше проблеми със сервиса си.
Американката, която е претърпяла операция на матката преди една година, стана най-възрастната жена, спечелила мач от WТА от повече от две десетилетия, когато победи Пейтън Стърнс миналия месец във Вашингтон. Това беше първи турнир за нея от 16 месеца и първата й победа след Синсинати през 2023-а.
Уилямс записа 11-то участие в Синсинати, където достигна до полуфиналите през 2012 година и до четвъртфиналите през 2019-а. Тя прекара 11 седмици на първото място на световната ранглиста на WТА.