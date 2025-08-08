Популярни
  Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите на турнира в София

Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите на турнира в София

  8 авг 2025
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Българинът отстъпи пред номер 8 в схемата Никита Мащаков (Украйна) с 4:6, 4:6  за час и 44 минути.

Маздрашки поведе с пробив за 3:2 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма за 4:6. Втората част се разви по идентичен начин. Българинът отново проби за 3:2 и след 4:6 отпадна от надпреварата.

По-късно днес Александър Василев ще играе на четвъртфиналите на сингъл срещу втория поставен Шон Кенен (Франция).

Виктор Марков и Пламен Милушев пък излизат на полуфиналите на двойки срещу Енрике Бого (Бразилия) и Дмитри Копилевич (Словения).

