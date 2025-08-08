Българин триумфира на Световното по плуване за ветерани в Сингапур

Ударно започна участието на българските мастърс плувци на Световното първенство по плуване в Сингапур. Петко Главинов буквално размаза конкуренцията на 200 метра гръб за мъже във възрастовата категория 70-74 години, изпреварвайки съперниците си с повече от 10 секунди.

Състезателят на "Ирис" (Русе), който е родом от Велинград, спря хронометрите на 2:56.34 минути, а сребърният медалист Тони Вожняк финишира с време 3:06.81 минути. Бронза спечели Джим Груум с 3:09.79 минути.

Миналата година Петко Главинов стана и европейски шампион на 200 метра гръб.

Общо 13 състезатели изпрати Българската мастърс федерация на най-големия плувен форум в Сингапур. Самият Петко Главинов ще стартира в още няколко дисциплини.