Санети: Искам да благодаря на Симоне Индзаги за всичко, което направи

  • 8 авг 2025 | 11:56
  • 492
  • 0
Вицепрезидентът на Интер Хавиер Санети благодари на Симоне Индзаги за това, което направи за клуба. Според шефа на италианския клуб младият треньор, който отиде в Ал-Хилал, е свършил изключителна работа.

„Искам да благодаря на Симоне за всичко, което направи“, каза Санети в предаването Clank!

Санети коментира и дали Интер е бил разсеян от спекулациите около Индзаги след загубата с 0:5 от ПСЖ на финала на Шампионската лига.

„Всички бяхме фокусирани върху финала на Шампионската лига - никой не мислеше какво ще се случи след това. Не знам, но така беше, хората говореха за това, защото загубихме“, каза вицепрезидентът на миланския клуб.

Симоне Индзаги беше треньор на Интер от 2021 до 2025 г. В началото на юни той премина в Ал-Хилал. С него "нерадзурите" спечелиха Серия А през сезон 2023/24, Купата на Италия през сезоните 2021/22 и 2022/23 и Суперкупата на Италия през 2021, 2022 и 2023.

