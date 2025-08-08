Николай Христозов: Предстои ни битка с опасен противник

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Септември (Симитли). Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига.

„Предстои ни битка с опасен противник. В отбора от Симитли има опитни футболисти, които могат да се справят с всеки съперник. Ние стартирахме с трудна победа. От въпросния мач трябва да вземем агресията и себераздаването, което демонстрирахме 90 минути. Само с такава нагласа можем да постигнем успех в предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.

Снимка: slivnishki-geroi.com