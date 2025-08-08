Треньорът на Кауно Жалгирис: Българите провокираха съдията и той се поддаде

Наставникът на Кауно Жалгирис Ейвинас Черняускас беше много разочарован след загубата от Арда (Кърджали) с 0:1 в третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Двубоят в Каунас беше изгледан от рекордните за клуба 7600 зрители, но те трябваше да преглътнат поражението от тима на Александър Тунчев.

“За първи път в историята на нашия клуб на стадиона имаше толкова добра атмосфера. Жалко, че я развалихме още във 2-рата минута. Бяхме запознати със съперника и очаквахме провокации, затова акцентирах върху това да запазим хладнокръвие. Павлович загуби топката след техническа грешка и се опита да си я върне веднага. Напрежението явно си каза думата”, коментира Черняускас.

“След като съдията беше извикан да прегледа ситуацията, вече очаквах, че ще вдигне червен картон и започнах да подготвям тактическите промени. Срещу Дайнава преди няколко седмици също рано останахме в намален състав. Планът ни за реванша няма да се промени. Ще играем агресивно и ще пресираме съперника”, обеща 40-годишният специалист.

“Трудно ни беше с 10 човека, но все пак имаше как да спечелим. Поне за една минута, преди да се стигне до червения картон, бяхме по-добрият отбор”, пошегува се Черняускас и добави: “Допуснахме гол, но протнивкът ни нямаше много други положения. Всички момчета се трудиха заедно и ги поздравявам”.

“Не трябва да правим трагедия от резултата. Всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша. Трябва само да се възстановим и да се концентрираме върху ответния двубой. Сами се забъркахме в каша и сами трябва да излезем от нея”, демонстрира самочувствие треньорът на лидера в литовското първенство.

“В първия ни мач в турнира имахме съперник от Уелс и съдийството беше съвсем различно. Реферът изобщо не маркираше такива нарушения, каквито бяха отсъждани днес. Този път и съперникът, и съдийството бяха различни. Очаквах да има натиск върху съдиите и те се поддадоха”, заяви Черняускас.

Той призна, че през второто полувреме нарочно си е изкарал жълт картон за реплики срещу арбитъра, защото е искал да даде малко време за почивка на отбора си.

Реваншът в Кърджали е следващата седмица, а крайният победител ще се изправи в следващия кръг срещу Ракув или Макаби (Хайфа). Снощи израелците се наложиха с 1:0 в Полша.