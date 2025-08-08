Кадетите до 16 години стартираха с поражение от Чехия на Европейското първенство

Популярни
Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години стартира със загуба на Европейското първенство в дивизия "Б" в Скопие, Република Северна Македония. Тимът, воден от селекционера Милен Дудев, загуби от Чехия с 80:92 в първия си мач от група "Д" на турнира.

Утре (8 август) от 19:30 часа българско време националите ще премерят сили с Белгия във втория си мач на Еврошампионата.

Чехите взеха аванс от 10 точки - 25:15 в началните 10 минути, а през втория период българите на няколко пъти се доближаваха на 7 точки след успешни акции на Кристиян Занов, Калоян Марчев, Георги Димов и Мартин Танев. Съперникът обаче си върна двуцифрената преднина от 50:38 на почивката.

Милен Дудев преди Европейското в Скопие: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали

След паузата Чехия държеше събитията на терена под контрол и стигна до аванс 73:55 след третата част. В последните 10 минути Кристиян Занов, Калоян Марчев, Калоян Колев, Иво Валентинов и Борис Цоков бяха точни, за да сведат изоставането на българския тим до 10 точки, но за повече нямаше време.

Кристиян Занов бе най-резултатен за България с 20 точки и 8 борби. Калоян Марчев добави 17 точки, а Георги Димов завърши с 15 точки.

Якуб Чалупка отбеляза 26 точки за победителите.

Снимка: БФБаскетбол

