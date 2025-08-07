Милен Дудев преди Европейското в Скопие: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали

Българският национален отбор за момчета до 16 г. започва след броени часове участието си на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие “лъвчетата” ще спорят с Чехия, Белгия, Унгария и Норвегия в Група D.

Днес от 22.00 ч. българско време националите до 16 г. ще излязат срещу чехите в първия си мач на европейското. Ето какво сподели преди шампионата наставникът на тима Милен Дудев, който говори пред Basketball.bg:

- Доволен ли сте от подготовката, която проведохте през последните седмици?

- Мисля, че сме доволни от подготовката през последния месец. Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали, въпреки, че в началото беше много трудно, защото имахме контроли на третия и четвъртия ден. Имахме много проблеми с контузии по време на лагера, но благодарение на физиотерапевта ни Драгомир Иванов и кондиционния треньор Антонио Костов успяхме да запазим всички състезатели готови за европейското.

- Успяхте ли да извлечете максимума от контролите, които изиграхте?

- Започнахме с две тежки контроли срещу един от лидерите в Дивизия Б Полша, за които не бяхме готови. В останалите контроли се подобрявахме с всеки изминал мач и смятам, че лицето и визията на отбора, която показахме в последните две контроли, беше добра и се надявам да я пренесем и на турнира в Скопие.

- Какво мислите за съперниците в групата на европейското и преодолима ли е?

- За съжаление нашата група е най-тежка. И трите отбора - Белгия, Чехия и Унгария са много силни, а за Норвегия все още нямаме информация. Смятам, че от нашата група двата тима, които продължат напред, могат да достигнат и до “Файнъл Фор”. Ние сме фокусирани само върху мача с Чехия и не гледаме напред.

- Какъв стил на игра да очакваме от националния отбор за кадети?

- Искахме да създадем отбор, който играе модерен, бърз и тактически грамотен баскетбол, с много енергия в защита и борбен дух. И не на последно място - да бъдем колектив. Надявам се да сме успели!

- Знаем, че новият директор “Развитие” към БФБ Пини Гершон е посещавал ваши тренировки. Какви съвети даде на момчетата?

- Пини Гершон вярва, че в България има много талант, но трябва много индивидуална работа. Посъветва ги всеки един от тях да намира време да стреля по 300-400 стрелби допълнително на ден и да работят много върху играта си един на един в защита и в нападение, защото там най-много изоставаме.

- Какво бихте казали на всички в България, които ще ви стискат палци?

- Момчетата са страхотни и изключително трудолюбиви. Вярвайте в тях и в добри, и в лоши моменти, защото някой от тях може да бъде светлина в тунела.

Снимка: БФБаскетбол