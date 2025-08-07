България U17 на полуфинал срещу Италия на Европейския шампионат по хандбал за девойки

България завърши на второ място в предварителна Група "А" на Европейския шампионат по хандбал за девойки до 17 години в Косово. В последния си мач в групата българките отстъпиха на Финландия с 29:40 (15:22).

Карина Христова реализира 8 попадения в срещата, с 6 завърши Мартина Тодорова, а по 4 пъти се разписаха Ния Цанкова и Стефани Стойкова.

На полуфиналите България ще се изправи срещу първенеца в другата предварителна група Италия. Мачът е в събота. Другият полуфинал ще противопостави Финландия и Украйна.

Снимки: Rikard Quni/KOSHandball