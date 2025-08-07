Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

  • 7 авг 2025 | 19:08
  • 121
  • 0
Ива Иванова отпадна във втория кръг на турнир в Тунис

Ива Иванова допусна поражения във втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис  на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 7 в схемата българка отстъпи пред японката Канон Саваширо с 0:6, 5:7 за 1:38 часа игра.

Иванова загуби първите девет гейма в мача, но все пак във втория сет успя да стигне до обрат и да поведе с 5:4. След това японката направи серия от три поредни гейма и затвори срещата.

18-годишната българка и Алиса Регер (Франция), поставени под номер 1 в схемата на двойки, отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от Теника Макгифин (Австралия) и Елза Томасе (Латвия) с 5:7, 6:4, 5:10 за 1:45 час.

Иванова игра финал на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева е четвъртфиналистка в Румъния

Лидия Енчева е четвъртфиналистка в Румъния

  • 7 авг 2025 | 13:45
  • 348
  • 0
Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

  • 7 авг 2025 | 11:35
  • 1327
  • 2
US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

  • 7 авг 2025 | 11:33
  • 2969
  • 1
Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

Виктория Томова в една четвъртина с Коко Гоф в Синсинати

  • 7 авг 2025 | 09:33
  • 893
  • 1
Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:19
  • 1799
  • 2
Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:06
  • 1347
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Сабах

11-те на Левски и Сабах

  • 7 авг 2025 | 19:49
  • 2107
  • 0
Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

Кауно Жалгирис 0:0 Арда (Кърджали), директен червен картон за играч на домакините

  • 7 авг 2025 | 19:35
  • 12901
  • 40
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 11701
  • 18
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 12768
  • 11
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 18853
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 7556
  • 15