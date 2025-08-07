Големите звезди, пропуснали Лигата на нациите, се завръщат за Световното първенство

Разширените списъци с по 25 играчи за всеки отбор участник бяха публикувани около пет седмици преди началото на Световното първенство за мъже, за да разпалят вълнението сред феновете за звездното присъствие на най-големият волейболен турнир, който ще се проведе във Филипините от 12-и до 28-и септември. Тези списъци ще послужат като основа за окончателните състави на отборуте за турнира, които ще бъдат финализирани непосредствено преди началото му.

Много от големите международни звезди в мъжкия волейбол вече имаха възможност да блеснат на световно ниво този сезон в Лигата на нациите. Други пък се отличиха в континенталните си турнири, помагайки на отборите си да спечелят ценни точки за световната ранглиста. За някои състезателният сезон всъщност ще започне със Световното първенство, тъй като те си взеха заслужена почивка, за да се възстановят преди най-важното състезание за годината.

В отбора на настоящите световни шампиони Италия, например, феновете могат да видят завръщането на опитния център Роберто Русо, който беше в състава, спечелил световната титла преди три години. Всъщност 11 от 14-те състезатели от този отбор са в предварителния списък сега, включително тези, които изведоха Италия до среброто в тазгодишната Лига на нациите, като Симоне Джанели и Алесандро Микиелето.

Олимпийските шампиони от Франция може да се радват на завръщането на най-ярката си звезда в отбора за Световното първенство, тъй като най-полезният играч (MVP) както на Токио 2020, така и на Париж 2024, Ървин Нгапет, е в списъка на селекционера Андреа Джани. В него е и целият състав от 13 играчи, триумфирали на олимпийския подиум миналото лято. Мощният диагонал Стефан Бойе, олимпийски шампион от Токио 2020, който пропусна тазгодишната Лига на нациите, също е в списъка.

Отбор №1 в света Полша, разчита, разбира се, на MVP на Лигата на нациите 2025 Якуб Кохановски и играчите от Идеалния отбор Кевин Сасак и Вилфредо Леон, както и на всички останали, които бяха част от безупречното им представяне за титлата на финалите в Нинбо миналата седмица. В предварителния им списък е и суперзвездата Бартош Курек. За съжаление, контузеният Александър Сливка все още отсъства.

Бразилия спечели бронзовите медали във VNL

Всичките 14 играчи, които доведоха Бразилия до бронза в Лигата на нациите в Китай миналата седмица, виждат имената си в предварителния списък на отбора за Филипините, включително и най-доброто либеро Майке Нашименто.

Словения детронира Франция и е на полуфинал в Лигата на нациите

14-те играчи на Словения от Нинбо, които детронираха Франция и завършиха на престижното 4-о място, водени от капитана си и център в Идеалния отбор Ян Кожамерник, са в предварителния списък на треньора Фабио Соли за Световното първенство, заедно със звездното присъствие на играчи като Клемен Чебул, Ален Пайенк, Деян Винчич, Грегор Ропрет и обичайния капитан Тине Урнаут.

Звезда Юджи Нишида, който наскоро се ожени, може да се завърне в звездния състав на Япон за Световното първенство, заедно с тези, които завършиха шести в Лигата на нациите.

Без Нимир Абдел-Азис, Нидерландия не успя да се спаси от изпадане от Лигата на нациите, но звездата на тима изглежда ще се завърне в състава за Световното първенство.

Разпределителят Лучано Де Чеко е водеща фигура в списъка на Аржентина. Мика Кристенсън и Тейлър Ейврил от САЩ, Никола Хоуг и Артър Шварц от Канада, Линус Вебер и Антон Бреме от Германия и Петър Кръсманович от Сърбия са само част от много други възможни опитни завръщащи се в отборите си, които заслужават внимание.

❗️ DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2025 NIE ZOSTALI ZGŁOSZENI https://t.co/uVk6Ipi9Vr.:



❌️: Aleksander Śliwka 🇵🇱

❌️: Lucas Saatkamp 🇧🇷

❌️: Bruno Lima 🇦🇷

❌️: Eric Loeppky 🇨🇦

❌️: Danny Demyanenko 🇨🇦

❌️: Milad Ebadipour 🇮🇷

❌️: Ruben Schott 🇩🇪

❌️: Julian Zenger 🇩🇪

❌️: Moritz… pic.twitter.com/P2XESOwnT1 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) August 7, 2025

Все пак, ще има и доста отсъстващи звезди, като най-много изглежда ще са в състава на САЩ като Матю Андерсън, Дейвид Смит, Максуъл Холт, Тори ДеФалко и Аарън Ръсел, които се отказаха от националния отбор след Олимпиадата в Париж 2024. От Япония пък ще липсва Масахиро Секита, от Иран Милад Ебадипур, а от Канада Ерик Льопки и Дани Демяненко.

