Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 5345
  • 5

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви разширения състав на България, за участието на Световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).

Очаквано сред избранниците на Джанлоренцо Бленджини не попадна либерото Мартин Божилов, който бе част от отбора в Лигана на нациите.

Разширен състав на България за Мондиал 2025:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Виктор Жеков

Любослав Телкийски

Диагонали:

Венислав Антов

Димитър Димитров

Християн Димитров

Посрещачи:

Александър Николов

Мартин Атанасов

Аспарух Аспарухов

Владимир Гърков

Денис Карягин

Георги Татаров

Руси Желев

Самуил Вълчинов

Денислав Бърдаров

Централни блокировачи:

Красимир Георгиев

Илия Петков

Борис Начев

Алекс Грозданов

Преслав Петков

Ивайло Дамянов

Либера:

Дамян Колев

Димитър Добрев

Калоян Ботев

Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков
Ето как тренират волейболните ни национали в Самоков
