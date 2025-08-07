Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Международната федерация по волейбол (FIVB) обяви разширения състав на България, за участието на Световното първенство за мъже във Филипините (12 - 28 септември).
Очаквано сред избранниците на Джанлоренцо Бленджини не попадна либерото Мартин Божилов, който бе част от отбора в Лигана на нациите.
Разширен състав на България за Мондиал 2025:
Разпределители:
Симеон Николов
Стоил Палев
Виктор Жеков
Любослав Телкийски
Диагонали:
Венислав Антов
Димитър Димитров
Християн Димитров
Посрещачи:
Александър Николов
Мартин Атанасов
Аспарух Аспарухов
Владимир Гърков
Денис Карягин
Георги Татаров
Руси Желев
Самуил Вълчинов
Денислав Бърдаров
Централни блокировачи:
Красимир Георгиев
Илия Петков
Борис Начев
Алекс Грозданов
Преслав Петков
Ивайло Дамянов
Либера:
Дамян Колев
Димитър Добрев
Калоян Ботев