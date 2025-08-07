Спартак Плевен се подсили с още един американец

Популярни
  • 7 авг 2025 | 18:02
Баскетболният Спартак Плевен се подсили с нов американски център - Ноел Браун.

"Представяме ви нашия нов играч на позиция 5 - Ноел Браун (14.10.2000, 210 см, 116 кг). Ноел стартира с екипа на Спартак своя първи професионален сезон. Състезател с впечатляваща работна етика, многократно избиран от съотборниците си за капитан на отборите на колежите", написаха от клуба на официалния си профил във “Фейсбук”.

"Приемаме го с отворени обятия и сърдечно: "Добре дошъл в Плевен!". Очакваме Ноел да се превърне в следващия "дабъл-дабъл" наш играч", добавиха още от лагера на плевенчани.

Преди ден от Спартак обявиха привличането на американеца Джейлен Маклауд.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

