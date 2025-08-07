Планинският шампионат продължава с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“

Националният планински шампионат продължава на 23-24 август с атрактивното състезание „Раховец – Лясковец 2025“, което ще се проведе за 11-и път, съобщиха от Община Лясковец.

Трасето остава същото – от стадион „Михаил Алексиев“ в Лясковец в посока манастир „Св. Св. Петър и Павел“ – дължината му е 3,35 километра, денивелацията – 210 метра, а наклонът – 6,3 процента.

Административният и технически преглед на състезателните автомобили ще се проведе на 23 август сутринта пред Община Горна Оряховица, като след това ще е и официалното откриване на състезанието. Следобед ще са трите тренировъчни манша, а в неделя – състезателните, които също ще са три и започват в 11:00 часа.

Организатори на състезанието са АФБ, АСК „Етър Рейсинг“ и общините в Горна Оряховица и Лясковец. Трасето на „Раховец – Лясковец“ се смята за едно от най-техничните у нас с много завои и интересни участъци.

От Община Лясковец предупредиха, че във връзка със състезанието ще бъде въведена временна организация на движението. Тя е в участъка от началото на улица „Манастирска“ в града, при кръстовището с улица „Васил Левски“ и площад „Възраждане“ №5 (до сградата на полицията), в посока стадион „Михаил Алексиев“, покрай манастир „Св. Св. Петър и Павел“ до разклона за селата Арбанаси и Шереметя.

