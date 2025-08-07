РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

Представители на РБ Лайпциг и Манчестър Юнайтед ще подновят преговорите за Бенямин Шешко тази сутрин, съобщават повечето авторитетни медии. Информациите гласят, че днешният ден може да се окаже решаващ по отношение на завършването на сделката, тъй като двете страни са сближили позициите си много през последните часове и се очаква позитивно развитие. Самият Шешко вече е постигнал договорка с “червените дяволи” относно личните си условия и е заявил пред ръководството на германския тим, че желае да премине на “Олд Трафорд”.

🚨🔴 New negotiations between RB Leipzig and Manchester United are already scheduled for this morning, aimed at reaching an agreement over Benjamin #Sesko.



It’s not an easy deal, but it’s understood that all parties remain optimistic that the transfer to Manchester United will… pic.twitter.com/bkFFeZRJSU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 7, 2025

В основата на разговорите пък е един от шефовете в английския тим - Кристиан Вивел, който дълги години бе част от спортната структура на австрийския концерн и бе в основата на привличането на словенското острие първо в РБ Залцбург, а след това и в РБ Лайпциг, като сега може да осъществи трети него трансфер. Офертата на Манчестър Юнайтед бе на стойност 75 милиона евро твърда сума и още 10 под формата на бонуси.

РБ Лайпциг е приел офертата на Нюкасъл, но Шешко е по-близо до Манчестър Юнайтед

Междувременно от Нюкасъл продължават да водят разговори, като тяхната оферта от 82,5 млн. евро плюс 2,5 млн. под формата на бонуси. Представителите на “свраките” продължават да таят надежда, че биха могли да доведат трансфера до успешен край, ако в крайна сметка разговорите с “червените дяволи” се провалят.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages