Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 716
  • 0
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

Представители на РБ Лайпциг и Манчестър Юнайтед ще подновят преговорите за Бенямин Шешко тази сутрин, съобщават повечето авторитетни медии. Информациите гласят, че днешният ден може да се окаже решаващ по отношение на завършването на сделката, тъй като двете страни са сближили позициите си много през последните часове и се очаква позитивно развитие. Самият Шешко вече е постигнал договорка с “червените дяволи” относно личните си условия и е заявил пред ръководството на германския тим, че желае да премине на “Олд Трафорд”.

В основата на разговорите пък е един от шефовете в английския тим - Кристиан Вивел, който дълги години бе част от спортната структура на австрийския концерн и бе в основата на привличането на словенското острие първо в РБ Залцбург, а след това и в РБ Лайпциг, като сега може да осъществи трети него трансфер. Офертата на Манчестър Юнайтед бе на стойност 75 милиона евро твърда сума и още 10 под формата на бонуси.

РБ Лайпциг е приел офертата на Нюкасъл, но Шешко е по-близо до Манчестър Юнайтед
РБ Лайпциг е приел офертата на Нюкасъл, но Шешко е по-близо до Манчестър Юнайтед

Междувременно от Нюкасъл продължават да водят разговори, като тяхната оферта от 82,5 млн. евро плюс 2,5 млн. под формата на бонуси. Представителите на “свраките” продължават да таят надежда, че биха могли да доведат трансфера до успешен край, ако в крайна сметка разговорите с “червените дяволи” се провалят.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Още десет мача от Лига Европа днес

Още десет мача от Лига Европа днес

  • 7 авг 2025 | 07:56
  • 3418
  • 0
Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

  • 7 авг 2025 | 05:53
  • 7646
  • 14
Челси са приели двойна оферта на Бърнли

Челси са приели двойна оферта на Бърнли

  • 7 авг 2025 | 05:23
  • 6402
  • 0
Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

  • 7 авг 2025 | 04:38
  • 6239
  • 6
Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

  • 7 авг 2025 | 04:16
  • 2290
  • 0
Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

  • 7 авг 2025 | 03:48
  • 3935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 9053
  • 96
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 73394
  • 379
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 4243
  • 7
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 41783
  • 41
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 11800
  • 22