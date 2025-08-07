Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Джими Бътлър се наслаждава на престоя си в Китай и явно не си губи времето на азиатска земя. 35-годишната звезда изпробва уменията си в източните бойни изкуства и по-конкретно в кунг-фу.

Бътлър взе участие в ексклузивен урок по кунг-фу в Пекин, воден от прочутия актьор Джеки Чан.

Баскетболистът подари на 71-годишния актьор потник на Голдън Стейт Уориърс и двамата позираха за снимка.

Дали досега до Джеки Чан ще помогне на Джими Бътлър през новия сезон в НБА, ще разберем тепърва. Ветеранът се подготвя за 15-ия си сезон в Лигата на извънземните. Преди да облече екипа на “Воините” през февруари, той бе близо 6 пълни сезона част от състава на Маями Хийт. С "Горещите" той игра два финала в НБА. Бътлър започва кариерата си в Чикаго Булс, където играе от 2011 до 2017 година. Шесткратният участник в Мача на звездите е носил още цветовете на Минесота Тимбъруулвс и Филаделфия Севънтисиксърс.

Снимки: Gettyimages