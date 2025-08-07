Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

  • 7 авг 2025 | 17:24
  • 436
  • 0
Интересна среща в Пекин! Джеки Чан учи Джими Бътлър на кунг-фу

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Джими Бътлър се наслаждава на престоя си в Китай и явно не си губи времето на азиатска земя. 35-годишната звезда изпробва уменията си в източните бойни изкуства и по-конкретно в кунг-фу.

Бътлър взе участие в ексклузивен урок по кунг-фу в Пекин, воден от прочутия актьор Джеки Чан.

Баскетболистът подари на 71-годишния актьор потник на Голдън Стейт Уориърс и двамата позираха за снимка.

Дали досега до Джеки Чан ще помогне на Джими Бътлър през новия сезон в НБА, ще разберем тепърва. Ветеранът се подготвя за 15-ия си сезон в Лигата на извънземните. Преди да облече екипа на “Воините” през февруари, той бе близо 6 пълни сезона част от състава на Маями Хийт. С "Горещите" той игра два финала в НБА. Бътлър започва кариерата си в Чикаго Булс, където играе от 2011 до 2017 година. Шесткратният участник в Мача на звездите е носил още цветовете на Минесота Тимбъруулвс и Филаделфия Севънтисиксърс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Две българки попаднаха в гласуването за MVP на Европейското

Две българки попаднаха в гласуването за MVP на Европейското

  • 7 авг 2025 | 13:39
  • 478
  • 0
Милен Дудев преди Европейското в Скопие: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали

Милен Дудев преди Европейското в Скопие: Успяхме да свършим всичко, което бяхме планирали

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 767
  • 0
Гърция се справи с Белгия без Янис

Гърция се справи с Белгия без Янис

  • 7 авг 2025 | 13:07
  • 523
  • 0
Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

  • 7 авг 2025 | 12:48
  • 593
  • 0
Това ли е най-подценяваният играч в НБА?

Това ли е най-подценяваният играч в НБА?

  • 7 авг 2025 | 12:09
  • 1279
  • 0
Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

Играч на Цървена звезда ще става баща, чака дете от секси инфлуенсър

  • 7 авг 2025 | 11:38
  • 3901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

  • 7 авг 2025 | 17:57
  • 1831
  • 1
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 5771
  • 8
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 30163
  • 235
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 31031
  • 124
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 15429
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 3346
  • 2