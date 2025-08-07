Популярни
  3. Четири българчета се класираха за полуфиналите на турнира от Тенис Европа в София

  • 7 авг 2025 | 16:53
  • 496
  • 0
Якоб Ясин при юношите и Рая Маркова, Илина Илиева и Изабела Жечева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 14 г. от втора категория на Тенис Европа в София. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Левски".

В изцяло български четвъртфинал при юношите Якоб Ясин победи Александър Борисов с 6:2, 6:3. За място на финала Ясин ще играе утре срещу Александър Пономарев (Русия). Бруно Дженев загуби на четвъртфиналите от №1 в схемата Кармело Карнео (САЩ) с 2:6, 0:6, а Мартин Валеов отстъпи на Виктор Вишнич (Сърбия) с 3:6, 6:2, 4:6.

Поставената под №1 при девойките Рая Маркова спечели срещу Мария Кочерженко (Украйна) със 7:6, 6:4. В изцяло български полуфинал Маркова ще играе срещу Изабела Жечева, която елиминира третата поставена Алека Кукрик (Сърбия) с 6:2, 6:4.

Втората в схемата Илина Илиева победи в български четвъртфинал Нина Нокова с 6:2, 6:1. За място на финала Илиева ще играе срещу Вера Ямина (Русия), която се наложи със 7:5, 6:2 над Рая Петкова.

Резултати от днес:

Юноши, 1/4-финали:

№5 Якоб Ясин – Александър Борисов 6:2, 6:3

№9 Бруно Дженев – №1 Кармело Карнео (САЩ) 2:6, 0:6

№6 Мартин Валеов – №4 Виктор Вишнич (Сърбия) 3:6, 6:2, 4:6

№3 Александър Пономарев (Русия) – №11 Максимилиан Хайчик (Германия) 6:2, 6:1

Девойки, 1/4-финали:

№1 Рая Маркова – №5 Мария Кочерженко (Украйна) 7:6, 6:4

№2 Илина Илиева – №8 Нина Нокова 6:2, 6:1

№12 Изабела Жечева – №3 Алека Кукрик (Сърбия) 6:2, 6:4

№4 Рая Петкова – №7 Вера Ямина (Русия) 2:6, 5:7

