Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

  7 авг 2025 | 14:15
Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

Носителите на златни медали Арманд Дуплантис, Фемке Бол, Емануел Уанионий и Валери Алман са сред звездите, потвърдили участието си във финала на Диамантената лига в Цюрих на 27 и 28 август, където ще защитават титлите си.

Световният рекордьор в овчарския скок Дуплантис ще се състезава по време на уличното събитие Weltklasse Zurich пред операта в Цюрих в първия ден от финала, като се стреми към пети диамантен трофей.

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих също ще се състезава в уличната надпревара, търсейки четвърта поредна победа в скока на височина.

На пистата холандската звезда на 400 метра с препятствия Бол също ще преследва пета поредна титла от Диамантената лига, докато олимпийският шампион Уанионий може да постигне трета поредна победа на финала на Диамантената лига на 800 метра.

Двукратната олимпийска шампионка Алман е спечелила последните четири титли в мятането на диск от Диамантената лига и ще се изправи срещу многократната световна шампионка Сандра Перкович и световната шампионка Лаулага Таусага, докато се стреми към пети трофей.

Даниел Стол и Кристиян Чех – последните двама световни шампиони на диск при мъжете – ще се срещнат, докато двукратната световна шампионка Кейти Муун ще се състезава в овчарския скок срещу бронзовата медалистка от Световното първенство в зала Анджелика Мозер.

Олимпийската шампионка Теа Лафонд, световният шампион Юг Фабрис Занго и неговият предшественик като световен шампион Педро Пичардо са обявени за състезанието по троен скок.

Първият ден от финала на Диамантената лига ще се проведе на градския площад Sechseläutenplatz, докато вторият ден ще се проведе на стадион Letzigrund.

