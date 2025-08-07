Популярни
Лидия Енчева е четвъртфиналистка в Румъния

  • 7 авг 2025 | 13:45
  • 204
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи 18-годишната представителка на домакините Александра Ирина Ангел с 6:3, 6:4 за близо два часа игра.

След 1:2 Енчева спечели пет от следващите шест гейма по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 3:0, допусна изравняване 3:3, но стигна до пробив в десетия гейм, с който затвори мача.

Следващата й съперничка ще бъде победителката от мача между номер 7 Брина Сабо (Румъния) и квалификантката Марта Сориано Сантяго (Испания).

Българката достигна до рекордно класиране в кариерата си в световната ранглиста на УТА, след като в края на юни спечели първа титлата в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), а през юли игра финал на турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия).

