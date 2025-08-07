Две българки попаднаха в гласуването за MVP на Европейското

Деница Манолова и Яна Карамфилова получиха признание за представянето си с националния отбор за жени до 20 години на Европейското първенство в Мишколц, Дивизия Б. Две от ключовите фигури на българките попаднаха в гласуването за MVP на шампионата на унгарска територия.

Баскетболистката на Рилски спортист е сред най-добрите от началото на първенството. Крилото е водещият реализатор на младите „лъвици“, като заема петото място по този показател на шампионата. Манолова записва средно по 17. 5 точки, 6.3 борби и 4.3 асистенции за 4 мача.

От своя страна баскетболистката на Южна Флорида също оставя много добри впечатления. Тежкото крило е лидер по борби, а към този момент е сред най-добрите в това отношение и на турнира, докато при реализаторите се нарежда на осмата позиция. Карамфилова има по 14.5 точки, 7.5 овладени под двата ринга топки и 1.8 завършващи паса за 4 срещи.

Можете да подкрепите Деница Манолова и Яна Карамфилова ТУК!

Тази вечер баскетболистките на Маргарита Маринкова ще срещнат Украйна в мач от втория кръг в Група F, като ще търсят задължителен успех в борбата за продължаване на полуфиналите. Срещата ще започне в 21:30 часа в “ДВТК Арена”.

Снимка: ФИБА