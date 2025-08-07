Гърция се справи с Белгия без Янис

Без голямата си звезда Янис Адетокунбо националният отбор на Гърция по баскетбол за мъже стартира подготовката си за ЕвроБаскет 2025 с победа над Белгия със 74:60 в първата си контрола в Атина.

Домакините доминираха в последната четвърт, която спечелиха с 22:11, за да си осигурят успеха, като Динос Митоглу се отличи с 18 точки за 18 минути игра. Суперзвездата Янис Адетокунбо не взе участие н мача, но неговият брат Танасис игра първия си двубой след дълго отсъствие. Той реализира 6 точки за 13 минути на терена.

Снимки: Gettyimages