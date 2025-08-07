Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

  • 7 авг 2025 | 11:33
  • 359
  • 0
US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

Американската тенис асоциация се вслуша в искането на топиграчите за по-големи наградни фондове в турнирите от Големия шлем. Така последният “мейджър” за годината - US Open, ще изплати рекордни премии на участниците в размер на близо 85 млн. долара. Увеличението е с цели 20% спрямо миналогодишното издание на надпреварата в Ню Йорк, когато бяха разпределени общо 75 милиона.

Новак Джокович, Коко Гоф, шампионката от US Open 2024 Арина Сабаленка и Яник Синер бяха сред 20-те тенисисти, които подписаха искането за по-високи премии, изпратено до организаторите на четирите турнира от Големия шлем през март.

Тази година шампионите на сингъл при мъжете и при жените ще получат чек за 5 милиона щатски долара. Това представлява увеличение с 39% спрямо миналогодишните 3.6 милиона. За сравнение през настоящия сезон Откритото първенство на Австралия даде по 2.3 милиона на шампионите, “Ролан Гарос” 3 милиона, а “Уимбълдън” - 4 милиона.

Загубилите финалите на US Open ще се утешат с по 2.5 милиона долара, а полуфиналистите ще спечелят по 1.26 милиона, което е увеличение с 26%.

Шампионите на двойки при мъжете и при жените ще грабнат премии в размер на 1 милион долара, които също са рекордни. Участниците в квалификациите пък ще си поделят 8 милиона, с 10% повече от 2024 г. Предвидени са премии и за участниците с инвалидни колички.

Новината на новите рекордни премии идва, след като от USTA обявиха през май, че основната арена на турнира - стадион “Артър Аш”, ще бъде основно ремонтиран като част от проект на стойност 800 милиона щатски долара.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:19
  • 1456
  • 1
Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:06
  • 1097
  • 0
Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

  • 7 авг 2025 | 06:53
  • 1357
  • 0
Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

  • 7 авг 2025 | 06:35
  • 2006
  • 1
Шейнгезихт отпадна на крачка от финалната четворка в Испания

Шейнгезихт отпадна на крачка от финалната четворка в Испания

  • 7 авг 2025 | 04:22
  • 2715
  • 0
Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

  • 6 авг 2025 | 22:18
  • 7452
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12191
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3861
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76204
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5404
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43164
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13629
  • 29