US Open обяви рекордни за историята на тениса премии

Американската тенис асоциация се вслуша в искането на топиграчите за по-големи наградни фондове в турнирите от Големия шлем. Така последният “мейджър” за годината - US Open, ще изплати рекордни премии на участниците в размер на близо 85 млн. долара. Увеличението е с цели 20% спрямо миналогодишното издание на надпреварата в Ню Йорк, когато бяха разпределени общо 75 милиона.

Новак Джокович, Коко Гоф, шампионката от US Open 2024 Арина Сабаленка и Яник Синер бяха сред 20-те тенисисти, които подписаха искането за по-високи премии, изпратено до организаторите на четирите турнира от Големия шлем през март.

Тази година шампионите на сингъл при мъжете и при жените ще получат чек за 5 милиона щатски долара. Това представлява увеличение с 39% спрямо миналогодишните 3.6 милиона. За сравнение през настоящия сезон Откритото първенство на Австралия даде по 2.3 милиона на шампионите, “Ролан Гарос” 3 милиона, а “Уимбълдън” - 4 милиона.

Загубилите финалите на US Open ще се утешат с по 2.5 милиона долара, а полуфиналистите ще спечелят по 1.26 милиона, което е увеличение с 26%.

Шампионите на двойки при мъжете и при жените ще грабнат премии в размер на 1 милион долара, които също са рекордни. Участниците в квалификациите пък ще си поделят 8 милиона, с 10% повече от 2024 г. Предвидени са премии и за участниците с инвалидни колички.

Новината на новите рекордни премии идва, след като от USTA обявиха през май, че основната арена на турнира - стадион “Артър Аш”, ще бъде основно ремонтиран като част от проект на стойност 800 милиона щатски долара.