Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

През тази седмица софийският тенис клуб „Диана“ е домакин на единствения ITF турнир за мъже у нас през годината. Надпреварата е добър шанс за изява на някои от талантливите родни играчи, като Александър Василев и Анас Маздрашки вече достигнаха до втори кръг. До втори кръг достигна и поставеният под №1 Максим Шазал, който обаче обърна внимание на кривите линии на централния корт на комплекса, пише “Тенискафе”

След успеха с 5:7, 6:2, 6:1 над италианеца Андреа Бакалони, световният №514 използва профила си в Инстаграм където качи снимки, на които се вижда, че поне две от линиите криволичат. Французинът се обръща директно към ITF с въпроса: „Имаме проблем, нали?“

Снимката му впоследствие бе споделена от негови колеги, които дискутират, че това е недопустимо за професионален турнир.

Être joueur de tennis pro en future c’est aussi ça …

Photo de Maxime Chazal sur un ItF à Sofia en Bulgarie.

Mais bon… @ITFTennis ça lui passe au dessus de la tête ça 😶‍🌫️ pic.twitter.com/wmx5jy03XG — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 6, 2025