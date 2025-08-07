Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

  • 7 авг 2025 | 11:35
  • 347
  • 1
Топ поставеният на ITF турнира в София показа криви линии на централния корт

През тази седмица софийският тенис клуб „Диана“ е домакин на единствения ITF турнир за мъже у нас през годината. Надпреварата е добър шанс за изява на някои от талантливите родни играчи, като Александър Василев и Анас Маздрашки вече достигнаха до втори кръг. До втори кръг достигна и поставеният под №1 Максим Шазал, който обаче обърна внимание на кривите линии на централния корт на комплекса, пише “Тенискафе”

След успеха с 5:7, 6:2, 6:1 над италианеца Андреа Бакалони, световният №514 използва профила си в Инстаграм където качи снимки, на които се вижда, че поне две от линиите криволичат. Французинът се обръща директно към ITF с въпроса: „Имаме проблем, нали?“

Снимката му впоследствие бе споделена от негови колеги, които дискутират, че това е недопустимо за професионален турнир.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

Шелтън спечели американския полуфинал в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:19
  • 1456
  • 1
Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

Хачанов оцеля срещу Зверев и ще се бори за титлата в Торонто

  • 7 авг 2025 | 07:06
  • 1097
  • 0
Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

Осака спря сензацията Таусон на крачка от финала

  • 7 авг 2025 | 06:53
  • 1357
  • 0
Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

Мбоко продължава да мечтае за титлата в Монреал след успех над Рибакина

  • 7 авг 2025 | 06:35
  • 2004
  • 1
Шейнгезихт отпадна на крачка от финалната четворка в Испания

Шейнгезихт отпадна на крачка от финалната четворка в Испания

  • 7 авг 2025 | 04:22
  • 2713
  • 0
Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

Томова повали французойка и вече е в основната схема в Синсинати

  • 6 авг 2025 | 22:18
  • 7451
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 12153
  • 137
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 3813
  • 1
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 76170
  • 386
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 5386
  • 11
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 43145
  • 44
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 13611
  • 29