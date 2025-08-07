Нови инциденти със секс играчки в женската НБА

Секс играчки отново се озоваха на терена, въпреки предишните арести и призивите на баскетболистките да се сложи край на тази опасна и унизителна практика. Във вторник вечерта бяха регистрирани два отделни инцидента – един в "Barclays Center" по време на мача между Ню Йорк Либърти и Далас Уингс, и друг в "Crypto.com Arena", където Лос Анджелис Спаркс победи Индиана Фийвър със 100:91.

В Лос Анджелис зелена секс играчка беше хвърлена на терена и изглежда удари звездата на Фийвър Софи Кънингам, докато тя се готвеше да вкара под коша на противника в края на втората четвърт. Състезателката на Спаркс Келси Плъм пък изрита предмета от терена.

В Ню Йорк подобен предмет беше хвърлен от трибуните, но не достигна до терена. Запис на инцидента се разпространява в социалните мрежи. От клуба Либърти отказаха коментар по случая.

Това е продължение на тревожната тенденция, започнала неотдавна, която вече доведе до ареста на 23-годишен фен. Делбърт Карвър е обвинен в нарушаване на обществения ред, непристойно поведение и нахлуване на терена, след като на 29 юли хвърли подобен предмет по време на мач от WNBA.

Баскетболистките са все по-гласовити в критиките си. Изабел Харисън заяви пред "Ню Йорк Поуст", че подобни инциденти са не само опасни, но и крайно унизителни за лигата и играчите. "Мисля, че трябва постоянно да се напомня за важността на защитата на играчите, защото това не е само въпрос на безопасност, но ми се струва и за връх на незрялост. Мразя, че подобни неща се свързват с нашата лига и имидж. Трябва да бъдем професионалисти. Разбирам шегата и всичко това, но това премина границата. Наистина ми е писнало и знам, че и другите момичета се чувстват по същия начин", каза Харисън.

Тя заключи, че никога преди не е преживявала нещо подобно. "Това никога не ми е минавало през ума, защото никога не съм била в такава ситуация. И не става въпрос за това, че някой е хвърлил капачка или маратонка, а нещо такова... Това ме вбесява. Хората може би си мислят, че е смешно, но трябва да гледат по-широката картина. За мен работата ми не е шега. Знам, че и другите състезателки се чувстват така. Време е да започнем да приемаме това сериозно", сподели още Харисън.

