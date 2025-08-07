Съдът спря вписването на Георги Павлов за шеф на атлетиката

Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на Българската федерация по лека атлетика. Искова молба е от пловдивския клуб Актив 2013. На заседание на 1 август 2025 г. след скандално Общо събрание и съмнения за манипулиране на вота новият Управителен съвет на централата избра Георги Павлов за председател.

Отчетно-изборното събрание бе белязано от грозни сцени, а някои от присъстващите клубове, включително и вече бившият председател на централата Иван Колев заявиха, че изборът е бил манипулиран.

Скандали и полиция на изборите в леката атлетика

Дни след това елитът на българската лека атлетика излезе с официална декларация. В своята позиция олимпийски шампиони и световни рекордьори като Йорданка Благоева, Тереза Маринова, Христо Марков и други настояха да бъдат обявени за недействителни решенията на проведеното на 1 август събрание и да бъде свикано ново, законосъобразно и легитимно Общо събрание.

Големи шампиони излязоха с декларация във връзка с Общото събрание на атлетиката