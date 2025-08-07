Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

Цървена звезда записа изключително важна победа с 3:1 при гостуването си на послския Лех (Познан) в първия мач от третия квалификационен кръг за Шампионска лига, а най-голяма заслуга за този резултат имаше Раде Крунич, който вкара и трите гола за "звездашите". Халфът на сърбите обаче направи и една голяма грешка, която потенциално може да струва скъпо на "червено-белите" в реванша.

Крунич разтревожи привържениците на източните съседи с постъпката си в 21-вата минута.

Тогава футболистът на Лех Жоао Мутиньо дръпна отзад Наир Тикнизян, съдията Тобиас Щилер отсъди фаул, но не показа жълт картон на португалеца, въпреки грубите действия на левия бек на домакините. Това негово решение накара много от играчите на Звезда да протестират бурно, а немският рефер реши да покаже жълт картон на Крунич, който бе сред най-активните протестиращи.

Това е втори жълт картон за босненеца от началото на пресявките в "турнира на богатите", което се случи в предходния кръг на надпреварата срещу Линкълн Ред Импс от Гибралтар. Това означава, че сега само едно ново официално предупреждение го дели от наказание и той може да изгори за някоя от потенциалните плейофни битки за влизане в основната схема на най-силния европейски клубен турнир.